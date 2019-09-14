AKP hedefi değiştirdi: 2050'de Türkiye ekonomisi ilk 5 ülke arasında olacak

Bostancı, memleketinde yaptığı bir konuşmada, Türkiye'nin geleceğinin parlak olduğunu söyleyerek şunları kaydetti:





"Türkiye'nin geleceğine güvenimiz tamdır. Türkiye kesinlikle dünyanın geleceğinde yıldızı parlak bir ülkedir. Birtakım uluslararası kuruluşlar çeşitli ülkelerin geleceklerine yönelik hesap kitap yaparlar ve birtakım parametreler ortaya koyarlar. 2045 - 2050 yıllarında ekonomisi büyük ilk 5 ülkenin içerisinde Türkiye'yi sayıyorlar. Hayat standartları en yüksek ilk 5 ülke içinde Türkiye'yi sayıyorlar. Dünyada sözü geçen ilk 5 ülke içerisinde Türkiye'yi sayıyorlar. Türkiye'nin istikbali parlak. İnşallah bu parlak istikbali daha da parlak kılacak bir akılla bir iradeyle, bir kardeşlikle, biz sağlayacağız, AK Parti sağlayacak."