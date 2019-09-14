Samanyolu Haber /Gündem / AKP hedefi değiştirdi: 2050'de Türkiye ekonomisi ilk 5 ülke arasında olacak /14 Eylül 2019 08:58

AKP hedefi değiştirdi: 2050'de Türkiye ekonomisi ilk 5 ülke arasında olacak

AKP'nin yıllardır propagandasını yaptığı 2023 hedeflerinin hiç bir tutmadı. Hatta bir çoğu geriye gitti. Şimdi AKP sözcüleri kendilerine hedef olarak 2050 yılını seçtiler

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Ekonomik kriz ülkeyi kasıp kavururken AKP'li isimlerin yaptığı açıklamalar hayret uyandırıyor. AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, 2045 - 2050 yıllarında Türkiye'nin hayat standartları en yüksek ilk 5 ülke içinde sayıldığını söyledi.

Bostancı, memleketinde yaptığı bir  konuşmada, Türkiye'nin geleceğinin parlak olduğunu söyleyerek şunları kaydetti:

"Türkiye'nin geleceğine güvenimiz tamdır. Türkiye kesinlikle dünyanın geleceğinde yıldızı parlak bir ülkedir. Birtakım uluslararası kuruluşlar çeşitli ülkelerin geleceklerine yönelik hesap kitap yaparlar ve birtakım parametreler ortaya koyarlar. 2045 - 2050 yıllarında ekonomisi büyük ilk 5 ülkenin içerisinde Türkiye'yi sayıyorlar. Hayat standartları en yüksek ilk 5 ülke içinde Türkiye'yi sayıyorlar. Dünyada sözü geçen ilk 5 ülke içerisinde Türkiye'yi sayıyorlar. Türkiye'nin istikbali parlak. İnşallah bu parlak istikbali daha da parlak kılacak bir akılla bir iradeyle, bir kardeşlikle, biz sağlayacağız, AK Parti sağlayacak."
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