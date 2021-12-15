Samanyolu Haber /Politika / AKP il başkanlığından valilik özel kalem müdürlüğüne /15 Aralık 2021 10:26

AKP il başkanlığından valilik özel kalem müdürlüğüne

AKP Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal'ın yanında basın ve özel kalem işlerini yapan Birol Bilir, Valilik Özel Kalem Müdürü yapıldı. Sınavsız memur olmanın kolay yolu olarak görülen özel kalem müdürlüğüne atamasına, kentte AKP'ye oy atanlar bile tepki gösterdi.

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Kırşehir’de görevden alınan AKP İl Başkanı Muzaffer Aslan’ın yerine, geçen yıl Aralık ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Seher Ünsal atandı.

Muzaffer Aslan’ın basın işleri ile özel kalem müdürlüğünü yapan ve daha önce de Kırşehir 26. Dönem Milletvekili Salih Çetinkaya’nın danışmanı olan Birol Bilir ile çalışmaya devam etti. Partide basın işleri, özel kalem gibi görevlerine devam eden Bilir, Valilik Özel Kalem Müdürlüğü görevine getirildi.

AKP’YE OY ATANLAR BİLE TEPKİ GÖSTERDİ

Sınavsız memuriyet yolu olarak görülen özel kalem müdürlüğüne getirilen Birol Bilir’in, memuriyet için gerçekleştirilecek olan güvenlik soruşturmasının ardından açıklanacağı belirtildi. AKP İl Başkanlığında yıllarca görev yapan Birol Bilir’in Vali İbrahim Akın’ın Özel Kalem Müdürü olarak atanmasına kentte AKP’ye oy veren vatandaşlar bile eleştirdi.

Vatandaşlar sosyal medyadan kendi çocuklarının ve üniversite mezunu binlerce gencin boşta gezdiğini hatırlatarak;

“Oooo maşallah millet işsizlikten kırılıyor. Şoförlük yapanlar hemen bir yerlere özel kalem müdürü olarak atanıyor. Seher Ünsal yatacak yerin yok senin” derken, başka bir vatandaş ise “Yıllar boyunca üniversite okuyup atanamamış olan binlerce işsiz gencimiz var. Bunların yerine kimler işe alınıyor. TÜGVA, TÜRGEV, ENSAR şer yuvalarında yetişen liyakatsiz, ehliyetsiz biat eden yandaşlar işe alınıyor” diyerek tepki gösterdi.
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