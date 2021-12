Stephen Curry NBA tarihine geçti! O, artık rekorunun yeni sahibi…

2.974 ÜÇLÜKLE REKORU KIRMAYI BAŞARDI





NBA ekiplerinden Golden State Warriors’ın yıldız oyuncusu Stephen Curry, New York Knicks karşısında attığı üçlüklerle Ray Allen’a ait olan rekoru kırarak NBA tarihinin en çok üçlük isabeti bulan oyuncusu unvanının yeni sahibi oldu.Madison Square Garden’da oynanan mücadelede New York Knicks ile karşılaşan Golden State Warriors, geceyi 105-96 galibiyetle tamamladı. New York Knicks karşısında 35 dakika süre bulan 33 yaşındaki yıldız isim Stephen Curry, ürettiği 22 sayıyla takımı adına en skorer isim oldu.Yeni rekorun sahibi olmak için sadece 2 üçlüğe ihtiyacı alan Stephen Curry, karşılaşmanın başlamasından 1 dakika 4 saniye sonra ilk üçlüğünü kaydettiği ve Ray Allen’a ait 2.973’lük rekoru egale etti. Karşılaşmanın 3 dakika 37. saniyesinde ise Alec Burk’un üzerinden ikinci üçlüğünü bulan Stephen Curry, 2.974 rakamına ulaştı ve NBA tarihinin en çok üçlük kaydeden ismi olarak tarihe geçti.Maç boyunca 15 üçlük denemesi yapan Curry toplamda 5 isabet sağladı. Curry üçlük isabet rekorunu 789 maçta kırarken bu başarının bir önceki sahibi Ray Allen bunu 1300 maçta yapmıştı. Tarihi ana şahitlik etmek isteyen basketbolseverler New York’taki bu maça çok büyük bir ilgi gösterirken, ortalama bilet fiyatları da 352 dolardan 1334 dolara yükselerek neredeyse 4 kata çıkmıştı.2015, 2017 ve 2018’de Golden State ile NBA şampiyonluğu yaşayan, 2 kere MVP ödüllü Curry, bu sezon şu ana kadar maç başına 5.4 üçlük gibi başarması güç istatistik tutturmuş durumda.