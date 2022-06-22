Samanyolu Haber /Politika / AKP ile ilgili dikkat çeken ‘seçim’ kulisi /22 Haziran 2022 09:39

AKP ile ilgili dikkat çeken ‘seçim’ kulisi

Yandaş Abdulkadir Selvi, parlamento ve cumhurbaşkanı seçimlerini kazanmak için Kürt seçmenden oy alması gerektiğini belirterek, "Özellikle metropollerdeki Kürt oylarını kazanmak için çalışma yapılması gündemde" dedi.

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AKP yandaşı Abdukladir Selvi, bugün kaleme aldığı yazısında  "2023 seçimlerine giderken her parti oylarını artırmak için çalışıyor. AKP’nin ise diğer partilere göre daha çok çalışması gerekiyor. Özellikle de metropollerdeki Kürt oylarını kazanmak için yeni bir çalışma başlatılmasına ihtiyaç var. Çünkü AK Parti, HDP’yle birlikte en çok Kürt oyuna sahip bir parti. 7 Haziran ve 31 Mart seçimleri bize gösterdi ki AKP Kürt seçmeninin desteğini alamadığı seçimleri kazanamıyor" ifadesini kullandı.

Selvi, "O yüzden 2023 seçimlerini kazanması için Kürt oylarını alması gerekiyor. Kürt sorununun çözümü konusunda Cumhuriyet tarihi boyunca yapılamayanları yapan bir lider Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kürtlerin de her seçimde güçlü bir şekilde destek verdiği birisi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmanın olmazsa olmaz şartlarından biri de Kürt oylarını kazanmaktan geçiyor. AKP bunun farkında. Özellikle metropollerdeki Kürt oylarını kazanmak için çalışma yapılması gündemde. Çok doğru bir adım olur. Onun için gecikmemesi gerekiyor. Çünkü 2023 seçimlerine giderken Kürt oylarının kazanılması hayati derecede önemli" dedi.
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