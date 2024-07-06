AKP kanadı tarih verdi: Erken seçim olacak mı?

Özel, meydandaki işçilerin 'erken seçim' diye bağırdıklarını belirterek 'milletin sıkıntılarına çare olması durumunda' erken seçime gidilmesi gerektiği mesajını verdi.





Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun aktardığı habere göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konuşmalarında "seçimler için dört yıl süre olduğunu" sürekli anımsattığına dikkat çekilirken, AKP’de, “cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde ‘erken seçimin’ olmadığı, anayasada ‘seçimlerin yenilenmesi’ hükmünün yer aldığına” vurgu yapılıyor. AKP’nin gelecek dört yıl içerisinde “ilk iktidara geldiği yıllarda olduğu gibi icraatlar sürecini yürüteceği” ve başta artan enflasyonla mücadele olmak üzere, eğitim, sağlık, teknoloji, yargı gibi alanlarda yeni düzenlemeler yapmadan “seçimlerin yenilenmesi kararının alınmayacağının” altı çizildi.





CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde gazetecilere açıklamalarda bulunarak ekonomik sorunlara değindi. Özel'in gündeminde asgari ücret ve eriyen alım gücü vardı.Söz konusu gelişmeler sonrası CHP kanadı, “erken seçimin olması gerektiğini” her ne kadar savunsa da iktidar cephesinde “olası erken seçim kararının 2027 yılının sonuna doğru olabileceği” belirtiliyor.Öte yandan bu süreçte iktidarın en önemli hedeflerinden birisinin de “yeni anayasa olduğuna” işaret edildi.