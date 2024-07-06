Meteoroloji'den İstanbul dahil çok sayıda kente uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Kocaeli, Sakarya, Osmaniye çevreleri, İstanbul'un kuzey kıyıları, Hatay’ın kıyı kesimleri ile Van ve Hakkari’nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor.



HAVA SICAKLIĞI: Ege ve Batı Akdeniz'de 2 ila 4 derece artacağı, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.



RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi, Kuzey ve kıyı Ege, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara’nın güneyi, Kuzey ve kıyı Ege, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile İstanbul'un kuzey kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.



EDİRNE °C, 32°C

Parçalı bulutlu



İSTANBUL °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kıyıları öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KIRKLARELİ °C, 30°C

Parçalı bulutlu



KOCAELİ °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.



A.KARAHİSAR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu



DENİZLİ °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu



İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu



MUĞLA °C, 35°C

Az bulutlu



AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.



ADANA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu



ANTALYA °C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu



HATAY °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ISPARTA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu



İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Eskişehir dışında) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.



ANKARA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ESKİŞEHİR °C, 30°C

Parçalı bulutlu



KONYA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SİVAS °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BOLU °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



DÜZCE °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SİNOP °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.



AMASYA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ARTVİN °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SAMSUN °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde doğu kesimleri ile akşam saatlerinde genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



TRABZON °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi ile Van ve Hakkari'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ERZURUM °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KARS °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



MALATYA °C, 35°C

Parçalı bulutlu



VAN °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.



DİYARBAKIR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık



GAZİANTEP °C, 35°C

Az bulutlu ve açık



SİİRT °C, 39°C

Az bulutlu ve açık



ŞANLIURFA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

