Samanyolu Haber /Ekonomi / AKP kapıları kapattı: Asgari ücrete ara zam gelmeyecek /25 Haziran 2024 15:37

AKP kapıları kapattı: Asgari ücrete ara zam gelmeyecek

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "asgari ücrete ara zam gelecek mi?" tartışmalarına kapıyı kapatarak, "temmuzda asgari ücrete zam yok" dedi.

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Uzun süredir devam eden "asgari ücrete ara zam gelecek mi?" tartışmasına AKP son noktayı koydu.

Ekonomik kriz, yüksek enflasyon ve döviz kurları ile Şimşek vergileri ile ayakta kalmaya çalışan vatandaşların ara zam beklentisine kapılar kapatıldı.

CNN Türk'e konuşan AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "temmuzda asgari ücrete zam yok"

Dağ'ın sözleri şöyle:

"Burada artık esas mücadelemiz enflasyonu düşürmek noktasında. Haziran'dan itibaren de enflasyondaki düşüşü görmeye başlayacağız. Temmuz ayında asgari ücretle ilgili bir sürecin olmayacağını söyleyebilirim.

VERGİ ÇIKIŞI

Yansıyan bilgileri bakanlık yalanlıyor. Burada da çok somutlaşan bir şey yok. Yurt dışı harç pusulasıyla ilgili çalışmaların devam ettiği bana söylendi. Doğrudan vergileri artıracak bir düzenleme sürecine gitmemiz gerekiyor. Bir reform noktasında bazı adımlar atılacak. Milletimiz müsterih olsun. Ekonomi yönetimimiz ne yaptığını biliyor. Orta Vadeli Program çerçevesinde süreç yürütülüyor. Birileri ev ödevi verecek biz de yapacak değiliz. Müzakere etmezseniz çözemezsiniz. Biz diyalog noktasında bir şeye bugün de açık olduk daha önce de açıktık. Diyalog sürecinden Kılıçdaroğlu rahatsızdı. Bizim ittifakımız bellidir. Masa üstünde ayrı üstünde farklı altında farklı değildir. Bu ittifak sadece seçim kazanmak için değil bu ülkenin ve coğrafyadaki süreçlerde duruş koymaktadır."
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