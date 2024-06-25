Samanyolu Haber /Gündem / Diyarbakır ve Mardin’deki yangının olay yeri raporu açıklandı /25 Haziran 2024 15:35

Diyarbakır ve Mardin’deki yangının olay yeri raporu açıklandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Çınar ve Mazıdağı ilçeleri arasında çıkan yangına ilişkin ''olay yeri raporunu'' tamamladı. Raporda, ''yangının elektrik direğinden çıkan kıvılcımların ekinlerin üzerine düşmesi ile başladığı kanısına varıldığı'' ifade edildi.

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Çınar ve Mazıdağı ilçeleri arasında çıkan yangına ilişkin ''olay yeri raporunu'' tamamladı. Raporda, ''yangının elektrik direğinden çıkan kıvılcımların ekinlerin üzerine düşmesi ile başladığı kanısına varıldığı'' ifade edildi.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Çınar ilçesi ve Mardin’in Mazıdağı ilçesi arasında çıkan ve 15 kişinin yaşamını yitirdiği yangınının çıkış nedenini araştırmak ve hasar tespiti yapmak amacıyla İtfaiye Şube Müdürü Selahattin Zenger, İtfaiye Eğitim Amiri İhsan Gezer, İtfaiye Amirleri Hasan Uğurlu ve Seyfettin Salcı, Sağlık Daire Başkanlığından Veteriner Hekim Hasan Korkmaz ile Park Bahçeler Daire Başkanlığından Ziraat Mühendisi İlhan Başol’dan oluşan Hasar Tespit Komisyonu oluşturdu. Komisyon, yangın bölgesinde yaptığı incelemeleri raporlaştırdı.

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28 ARAÇ VE 108 PERSONEL MÜDAHALE ETTİ

Rapora göre, 20 Haziran 2024 Perşembe günü saat 22.09’da itfaiyeye ihbar geldi. Saat 22.10’da ilk araç Çınar İtfaiye Amirliği’nden hareket etti. İtfaiye aracı saat 22.25’te yangın alanına ulaşarak müdahaleye başladı. İtfaiye Daire Başkanlığının Yenişehir, Kayapınar ve Bağlar itfaiye grupları, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ile Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığından toplam 28 araç ve 108 personelle 280 ton su yangın alanına sevk edildi.

Hasar Tespit Komisyonu, ''Köksalan Mahallesi’nde yürüttüğü kapsamlı incelemeler neticesinde yangının elektrik direğinden çıkan kıvılcımların ekinlerin üzerine düşmesi ile başladığı kanısına'' vardı.

924 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU

Rapora göre, Köksalan Mahallesi’nde 302 keçi, 622 koyun telefe oldu, bin 627 dekar ekili alan, 10 dekar fıstık fidanı, 2 traktör, 19 sulama tesisi, 4 elektrik trafosu, 2 mibzer, 35 güneş paneli, 1 çapa makinesi, 1 pülverizatör, 2 gübre tankı, 10 nar ağacı, 1 gübre dağıtıcı, 140 ton saman zarar gördü. Bağacık Mahallesi’nde ise 2 sulama tesisi ve 15 dekar badem fidanı, Yazçiçeği Mahallesi’nde de 42 takım sulama sistemi yandı.

Olay yeri inceleme raporu, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ile de paylaşılacak.
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