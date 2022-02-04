Samanyolu Haber /Gündem / AKP’li Başkan Büyükakın: 2023’te yüz yıllık hesaplaşma olacak /04 Şubat 2022 18:24

AKP’li Başkan Büyükakın: 2023’te yüz yıllık hesaplaşma olacak

AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 2023 seçimlerinin önemine vurgu yaptığı konuşmasında Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna işaret edip “yüz yıllık hesaplaşma olacak” ifadesini kullandı.

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AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Çayırova’da düzenlenen Yerel Yönetimler Danışma Toplantısı’nda 2023 seçimlerine ilişkin ilginç ifadeler kullandı.

Konuşmasında sözü 2023 seçimlerine getiren Büyükakın, “Geçmişte televizyonlarda açıkoturumlar yapılırdı. Bir tanesinde rahmetli Erbakan hoca, yapacaklarını sıraladıktan sonra Mesut Yılmaz; ‘Bunları nereden yapacaksın? Kaynağı nereden bulacaksın?’ diye sordu. Erbakan hocamız da ‘Heyhat! At sahibine göre kişner” diyerek yanıt verdi. Evet, at sahibine göre kişner… Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve vizyonuyla memleketimiz kalkınıyor. Hem bölgesinde, yakın ve uzak coğrafyasında oyun kurmaya, kurulan oyunları da bozmaya başladı” sözlerini sarf etmesinin ardından “2023’te yüz yıllık hesaplaşma olacak. İşte o hesaplaşmada Cumhurbaşkanımızın yanında yer alacak mısınız?” ifadelerini kullandı.
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