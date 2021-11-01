AKP’li Başkan müebbet alan firari Galip Öztürk’e plaket verdi

Öztürk, 25 yıl önce Beyoğlu’nda öldürülen Kuvvet Köseoğlu cinayetine ilişkin yargılandığı davada, cinayeti azmettirmekten müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Cezasının onandığı 2018’de Gürcistan’a kaçan Öztürk, 2012’de zorla senet imzalatmaktan da cezaevine girdi. AKP’li Yılmaz, 29 Ekim’de sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda Öztürk ile Batum’da görüştüğünü yazdı.















“Metro Holding Kurucu Onursal Başkanı Sn. Galip Öztürk’ün Gürcistan / Batum’da akşam yemeğinde misafiri olduk. Öztürk’e tüm heyetimizi Batum’da misafir ettiği için teşekkür ederiz. Başarılı çalışmalarının devamını dileriz” ifadeleriyle yapılan paylaşımda, Yılmaz ile birlikte kalabalık bir heyetin Öztürk ile bir toplantı yaptığı görüldü.





Cumhuriyet’te yer alan habere göre, toplantı masasında Gürcistan ve Türk bayrağının olması da göze çarptı. Samsun Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı ve AKP Çarşamba Kurucu İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz, Çarşamba TSO adına Öztürk’e plaket verdiği de görüldü. Yapılan görüşmeye dair fotoğraflar Çarşamba TSO’nun sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.Öztürk ile Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan sanal bahis çetesinin elebaşlarından Derkan Başer de, Ocak 2021’de Batum’da buluştu. Batum’daki bir AVM’yi satın alarak ortak olan iki firari, Başer’in işlettiği ocakbaşında birlikte görüntülenmişti.