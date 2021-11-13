Samanyolu Haber /Gündem / AKP’li başkan şehit yakınını iki kez kovmuş /13 Kasım 2021 12:24

AKP’li başkan şehit yakınını iki kez kovmuş

Şehit yakınına hakaret eden AKP'li Gürgentepe Belediye Başkanı Yaşar Şahin’in yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Şahin’in, makam odasında karşısına diktiği kalabalık bir işçi grubunu da istifaya zorladığı görülüyor.

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Biri şehit yakını iki kadın işçiyi makam odasında hakaret ederek sendikadan istifaya zorlayan AKP’li Gürgentepe Belediye Başkanı Yaşar Şahin’in kadınları, kalabalık bir işçi grubuyla birlikte da istifaya zorladığı yeni bir görüntüleri ortaya çıktı. Olayın medyaya yansıması üzerine AKP, Şahin hakkında disiplin soruşturması başlattı.

İlk görüntülerdeki söz konusu hakaretler 2019 yılının haziran ayında yaşandı. Gürgentepe’nin daha önceki AKP’li belediye başkanı, işçileri Belediye-İş Sendikası’na üye yaptırmıştı. Ancak 2019 mart seçimleri sonrasında ilçenin yeni belediye başkanı olan Yaşar Şahin, belediye çalışanlarının sendikadan ayrılmalarını istedi. Buna direnen belediyedeki temizlik işçisi Sevinç Karaca’nın ise işine son verildi.

Sevinç Karaca’nın aynı zamanda 1996 yılında Hakkari Şemdinli’de şehit olan Jandarma Er Sezgin Karaca’nın da yengesi olduğu ortaya çıktı. AKP’li Şahin’in Sevinç Karaca’ya yaptığı hakaretlerin görüntüleri de mahkeme dosyasına girdi. Şahin, şehit yakını Karaca’ya, “alçak”, “terbiyesiz”, “lan” şeklinde hakaretlerde bulunuyor.

YENİ HAKARET GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Halk TV’den İsmail Saymaz’ın haberine göre; Yaşar Şahin’in makam odasında çekilen ve kalabalık bir işçi grubunu istifaya zorladığı yeni bir görüntü ortaya çıktı. Videoda aralarında şehit yakını Sevinç Karaca’nın da olduğu 20-30 kadar işçiyi makam odasında karşısına dizen Şahin, işçilere tek tek “İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?” diye soruyor.

“BEN YÖNETEMEYECEĞİM ADAMI ATARIM”

Öfkeli olduğu gözlenen Şahin, işçilere hitaben, “Ben yönetemeyeceğim adamı atarım, bu dik kafaları atacağım da zaten. Size bu güveni kim veriyorsa o başkanlarınızla çalışırsınız. Ben belediyeyi düzeltelim diyorum, adam gibi yönetelim diyorum pazarlık yapıyorsunuz” ifadelerini kullanıyor.

ŞEHİT YAKININI ODASINDAN KOVUYOR

Şehit yakını Sevinç Karaca’ya da aynı soruyu yönelten Şahin, “İstifa etmeyi düşünmüyorum” yanıtını alınca “Sen bu kadar delikanlıysan, ben o kadar enayi değilim” diyerek Karaca’yı odasından kovuyor

BELEDİYE BAŞKANININ DANIŞMANINDAN İŞÇİLERE İSTİFA MESAJI

Şahin’in yüz yüze istifalarını istediği işçilere danışmanının mesaj attığı da ortaya çıktı. Whatsapp gruplarından atılan mesajlarda “Arkadaşlar sendikadan istifa edecek olanlar için yarın akşama kadar süre var. En son yarın akşam istifa çıktılarınızı getirir misiniz” ifadelerine yer verildi.

ÖZHASEKİ’DEN AÇIKLAMA: CEZASI NEYSE VERİRİZ

Bu arada AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, başkanın küfür etmediğini kaydederek davranışından ötürü gerekli disiplin işleminin başlatıldığını söyledi. Özhaseki, “Cezası neyse veririz” dedi. Söz konusu görüntüler ile İYİ Partili Lütfü Türkkan olayının karşılaştırılmasını isteyen Özhaseki, şunları söyledi: “Orada küfür yok. İkisi birbiriyle ölçülmez, asla birbirine emsal teşkil edecek olay değil. Birinde direkt şehide sinkaf etme var. Kendilerine bahane bulmasınlar. Bu, milletvekilinin ahlaksızlığını, küfrünü hafifletmez. Yani o milletvekilini kurtarmaz bu iş.”
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