Samanyolu Haber /Gündem / AKP’li belediyenin ‘Çek kızlı, ateş danslı ve biralı’ gezisi 1 milyon 21 bin liraya mal olacak /12 Nisan 2022 18:38

AKP’li belediyenin ‘Çek kızlı, ateş danslı ve biralı’ gezisi 1 milyon 21 bin liraya mal olacak

Afyonkarahisar Belediye Başkanı ve 4 AKP’li İlçe Belediye Başkanının olduğu grup, Teknik Gezi” adı altında 67 kişiyle yurt dışı gezisine çıkıyor. 4-9 Mayıs tarihinde yapılacak 6 günlük gezi, 1 milyon 21 bin liraya mal olacak. Almanya, Avusturya, Slovakya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti olmak üzere 9 şehir gezilecek

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Sözcü’den Deniz Ayhan imzalı habere göre, gezi programının içeriği ise gün gün belli. İlk gün 67 kişilik heyet İstanbul'dan Münih'e uçacak. Programın tanıtım metninde ilk gün için “Panaromik şehir turu” ifadesi yer aldı.

İkinci gün de “Leipzig'e hareket” planı yapıldı.  3. günün programı da şu tanıtımla konuklara bildirildi:

“Prag'a dönüyoruz. Akşam arzu eden misafirlerimizin katılımıyla Orta Çağ Gecesi Etkinliği yer alıyor. Bu etkinliğimizde, ortaçağ dönemine ait kıyafetler giymiş müzisyenler, birbirinden güzel Çek kızlarının yaptığı ateş dansları eşliğinde Çekya mutfağının tatlarını denemek ve meşhur biralarını tatma fırsatı yakalayacaksınız.” Programa göre turun 4. günü ise Viyana'da geçecek. 5. gün de gezi grubunun “Macarların geleneksel Çigan eğlencesine” katılacağı öğrenildi.  6. gün program bitiyor. Budapeşte turundan sonra İstanbul'a dönülüyor.”
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