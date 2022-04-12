Samanyolu Haber /Spor / Rıdvan Dilmen TFF Başkanlığı için konuştu: Türk futbolunun bana ihtiyacı var /12 Nisan 2022 18:49

Rıdvan Dilmen TFF Başkanlığı için konuştu: Türk futbolunun bana ihtiyacı var

Spor yorumcusu ve eski milli futbolcu Rıdvan Dilmen, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in görevinden istifa etmesinin ardından TFF Başkanlığı için adı geçen isimlerden biri olan Rıdvan Dilmen, sosyal medya hesabından konuyla ilgili takipçilerinin sorularını yanıtladı.

"TÜRK FUTBOLUNUN BANA İHTİYACI VAR"

TFF Başkanlığı için aday olmadığını belirten Rıdvan Dilmen, "Ben, TFF Başkanı adayı değilim. Futbolun yapılanmasında Hamit kardeşimiz var. Hamit kardeşimizin Rıdvan abisinden bir isteği olursa her zaman faydam olur. TFF Başkanlığı koltuğuna benim ihtiyacım yok. Türkiye futbolunun bana ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.
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