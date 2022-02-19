AKP’li belediyenin ‘suda indirim’ kurnazlığı

Beysu yönetimi tarafından 14 Şubat tarihinde tarafından müşterilerine gönderilen yazıda, “2022 yılı itibariyle genel gider, (işçilik, nakliye vb) ham madde fiyatlarındaki artış sebebiyle üretim ve sevkiyat konusunda ciddi bir olumsuzluk yaşanmasına da sebep olmuştur. Üretimin devamlılığı adına fiyatlarımızı güncellemek zorunda kaldık. Mevcut almış olduğunuz fiyatlara 14 Şubat 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Pet ve bardak su grubuna 2,75 TL + KDV fiyat geçişi (ZAM) uygulanacaktır” denildi.









Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında belediyelerden suda yüzde 7 indirim yapmaları çağrısında bulunmuştu…Erdoğan'ın çağrısına AKP'li Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay yanıt verdi.AKP'li Altay, yüzde 7 KDV indirimine ilave olarak Konya Büyükşehir Belediye Meclisi'nde su tarifelerinde yüzde 7 daha indirim kararı aldıklarını ve suya toplamda yüzde 14 oranında indirim yaptıklarını açıklamıştı.AKP'li Altay'ın suda yüzde 14 indirim duyurusunun ardından açıklama yapan İYİ Parti Konya İl Başkanı Gökhan Tozoğlu, AKP'li belediyenin suya indirim yerine dolaylı şekilde zam yaptığını söyledi.AKP'li belediyenin su indirimini açıklamadan önce yüzde 40 olarak uygulanan atık su bedelini yüzde 50 çıkarttığını ifade eden Tozoğlu, şöyle konuştu:* Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Uğur İbrahim Altay, Cumhurbaşkanının talimatları ile suya yüzde 7 + 7 yani yüzde 14 indirim yapıldığını bir müjde olarak paylaşmıştır.* Altay’ın su indirimi müjdesini paylaşımının hemen öncesinde KOSKİ ertelenmiş genel kurulunu gerçekleştirmiş ve temel su ücretlerine zam yapılmasa bile ATIK SU ücretleri gibi kalemlere zam yapılarak esasında suya dolaylı bir zam gerçekleşmiştir.*Daha önce yüzde 40 olarak uygulanan atık su bedelinin yüzde 50 olarak uygulanması kararı alınmış ve böylelikle su faturalarına zam yapılmıştır.KOSKİ genele kurulunda indirim konusunun görüşülmediğini söyleyen İYİ Partili Tozoğlu, şunları söyledi:* KOSKİ Genel Kurulu’nda suya Sn. Altay’ın bahsettiği şekliyle yüzde 7+7 yani 14’lük bir indirim gündem konusu olmamıştır.*Hatta öyle ki KOSKİ yetkilileri artan elektrik maliyetleri sebebiyle yüzlerce milyon lira zararda olduklarını ifade ederek mevcut durumdan şikayetlerini dile getirmişlerdir.*Ayrıca su zammı artık TÜFE oranına bağlanmış ve birkaç aydan sonra TÜFE artış oranıyla paralel olarak otomatik olarak zamlanmasına karar verilmiştir. Bu çerçevede Altay tarafından açıklanan indirim açıklaması güzel ve kıymetlidir.*Ancak bu indirim kararının ne zaman, kim tarafından ve hangi kararla alındığı konusunda bilgi yoktur.*İfade ettiğimiz gibi KOSKİ esasında dolaylı zam yapmış iken indirimin bir müjde olarak paylaşılması dikkat çekici olmuştur.*Bu hususun yakından takipçisiyiz. İndirimin gerçek bir indirim olması beklentimizdir. Aksi halde milletimizin kandırılmasına asla razı olmayacağız.Öte yandan AKP'li Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait doğal kaynak suyu olan Beysu'ya da zam yapıldı.