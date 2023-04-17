AKP’li hakim, indirim yapmayan kitapçıyı tutuklatmak istedi

2014’teki seçimlerde AKP’den Mersin Akdeniz Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Memet Sinan Cebe, seçimi kazanamayınca hakimlik sınavı için 70 puan barajının KHK ile kaldırılmasının ardından hakim olarak atandı.











Halk TV’den Seyhan Avşar’ın haberine göre; hakim Memet Sinan Cebe, kitap almak için Şişli’de bulunan Vedat Hukuk Yayınları’na gitti. İddiaya göre 2 kitap beğendi. Kitabın birinin üzerinde etiket yoktu. Diğer kitabın üzerinde ise 25 TL. olduğu yazıyordu. Etiketsiz kitabın fiyatını öğrenince almak istemedi. 25 TL olan kitap ise rafta unutulmuş, fiyatı güncellenmemişti. Hakim Cebe kitabın 25 TL olmadığını öğrenince, “Hakim savcı indiriminiz yok mu?” diye sordu. Kasada duran iş yeri sahibi ise, indirimleri olmadığını belirtti. Cebe kitabın üzerinde 25 TL yazdığını belirtince çalışan, “25 TL’ye ne kaldı ki?” diyerek yanıt verdi. Bunun üzerine hakim Cebe kitabı kasadaki çalışana fırlattı. Öfkelenen çalışan masanın altındaki sopayı çıkardı. Ancak sopayla herhangi bir temasta bulunmadan hakaret ve küfür etmeye başladı.





YALAN SÖYLEDİ





Hakim Cebe hemen meslektaşlarını ve nöbetçi savcıyı arayarak saldırıya uğradığını söyledi. İşyerine gelen polisler kitapçıyı gözaltına alındı.





Hakim Cebe iş yeri sahibin olay sırasında AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a da sinkaflı küfürler ettiğini öne sürerek şikayetçi oldu. İş yeri sahibi ise olayı anlatırken Cumhurbaşkanı kelimesinin dahi tartışmada geçmediğini aktardı. Buna rağmen saatlerce gözaltında tutuldu.





TUTUKLANMASI İÇİN MESLEKTAŞLARINA BASKI YAPTI





Hatta iddiaya göre hakim Cebe meslektaşları üzerinde iş yeri sahibin tutuklanması için baskı kurdu. Ancak meslektaşları bunun doğru bir adım olmayacağını, kendisine sıkıntı oluşturabileceğini belirtti. Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.