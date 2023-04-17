Kapalıçarşı'da işlem gören gerçek dolar kuru ne?

Merkez Bankası’nın kur krizini tetikleyen faiz indirimi ile birlikte enflasyonist baskı artmaya devam etti.

Bugün sabah seansında 19,56 seviyesini gören dolar kuru şu anda ise 19,38 TL seviyesinden işlem görüyor.



Kapalıçarşı'daki döviz kurlarıyla ilgili paylaşım yapan Prof. Dr. Özgür Demirtaş, "Kapalıçarşı'da gerçek dolar kuru 20’yi geçti. Geçmiş olsun…" değerlendirmesini yaptı.



Konuyla ilgili yaptığı paylaşımının devamında iki kurun oluştuğunu belirten Demirtaş, "Biri banka ekranlarında gördüğünüz biri de Kapalıçarşı" dedi.



"BU SÜRDÜRÜLEBİLİR Mİ?"



Demirtaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:





"Kapalıçarşıda şu an dolar alış-satış şu şekilde. İki kur oluştu. Biri Banka ekranlarında gördüğünüz Kur biri de Kapalıçarşı. Satmak isteseniz bankada 19.30-19.40’a satıyorsunuz. Kapalıçarşı da 19.97 bu sürdürülebilir mi? İnsanlar bankadan para çekip Kapalıçarşı'ya gidiyor. Yetkililerin bu konuyu eğilmesini isterim. Bu fark sürdürülebilir değil.







