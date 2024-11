AKP’li vekil: 'AKP olmasa 20 yıldır yiyecek ekmeğiniz, vatanınız yoktu'

AKP Karasu İlçe Teşkilatı'nın 8'inci Olağan Kongresi'nde skandal açıklamalara imza atıldı.





Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar yaptığı açıklamalarla duyanları şoke etti.





"BU İKTİDARIN YAPAMADIĞI ŞEYLER ELBETTE VAR"

AKP iktidarına övgüler dizen Bayraktar sözlerine önce "Bu iktidarın yapamadığı şeyler elbette var." diyerek başladı. Sonrasında "Her şeyi mükemmel yapsak, her denilen anında olsa… Her denilenin anında olduğu yer var. Her dediğimiz cennette oluyor ancak. Her düşündüğümüz cennette oluyor. Ama cennete gitmenin yolu da buradan geçiyor arkadaşlar. Bu mücadeleden geçiyor" dedi.





"YİYECEK EKMEK BULAMAZDINIZ, VATANINIZ YOKTU"

Bayraktar daha sonrasında bir anda Libya, Irak, Suriye ve Gazze örneklerini göstererek AKP iktidarını övmeye başladı. Türk milletini AKP'nin kurtardığını ifade eden Bayraktar, "Ekonomik sıkıntı yaşıyoruz ama etrafınızı bir görün. Eğer bu iktidar başta olmasaydı, çevremizde sadece Libya, Irak, Suriye, Gazze olsaydı, bu iktidar olmasaydı 20 yıl siz yiyecek ekmek bulamazdınız. Kıbrıs’ta yaşadık bunu. Bu iktidar 20 yıldan bu yana savunma sanayini güçlendirmeseydi, bu kadroları kurmasaydı sizin vatanınız yoktu" dedi. Bayraktar'ın bu sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti.





Bayraktar konuşmalarının devamında Erdoğan'ı övmeyi de es geçmedi. Bayraktar, Erdoğan'ın Hristiyan, Yahudi ve Müslümanların ortak umudu olduğunu aktardı.