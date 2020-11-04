AKP’li vekilin korumasına PKK’lılara sahte kimlik düzenlemekten gözaltı

Diyarbakır'da Aralık 2016'da düzenlenen PKK saldırısı ile ilgili soruşturmada AKP'li Eronat'ın koruma polisi de gözaltına alındı.







Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’nca PKK’nın çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan otobüse düzenlendiği terör saldırısıyla ilgili kimlikleri belirlenen üç şüpheli için geçtiğimiz hafta yakalama kararı çıkarıldı.





Sözcü’de yer alan habere göre; soruşturma kapsamında AKP Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat’ın koruma polisi de PKK’lılara sahte kimlik düzenleme iddiasıyla gözaltına alındı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube’de gözaltına alınan polislerin sorgulandığı belirtildi.





İSMİNİ KUZEY IRAK’TA YAKALANAN PKK’LI VERMİŞ





Evinde sahte kimlikler bulunduğu öne sürülen koruma polisinin adını, Irak’ta yakalanıp, Türkiye’ye getirilen Kayseri saldırısının faili PKK’lı olmakla suçlanan Ferhat Tekiner‘in verdiği ileri sürüldü.





PKK’nın Diyarbakır’da 3 Ocak 2008’de bir dershane önünde askeri servis aracının geçişi sırasında gerçekleştirdiği terör saldırısında oğlu Eren Şahin’i kaybeden AKP Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, “Soruşturmada gizlilik var. Devletin birimleri hukukun gereğini yapacaktır. Bunun ardından konuyla bir basın açıklaması yapacağız” açıklaması yaptı.