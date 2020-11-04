Samanyolu Haber /Gündem / Helikopterden atılan köylülerin avukatları AYM’ye başvurdu /04 Kasım 2020 12:19

Helikopterden atılan köylülerin avukatları AYM’ye başvurdu

Van’da askerlerin helikopterden attığı Osman Şiban ile hayatını kaybeden Servet Turgut’un avukatları, hak arama hürriyetlerinin kısıtlandığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu.

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Van’da işkence gördükleri ortaya çıkan Osman Şiban ve Servet Turgut’un avukatları “Hak arama hürriyeti ve adil yargılama” haklarının engellendiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu.
 
Van’ın Çatak İlçesi kırsalında 11 Eylül’de operasyona çıkan askerler tarafından gözaltına alındıktan iki gün sonra helikopterden atıldıkları belirlenen Osman Şiban ve Servet Turgut’a işkence yapıldığı iddiasıyla ilgili avukatların suç duyurusu üzerine soruşturma başlatılmıştı. Olayla ilgili soruşturmada gizlilik kararı verilirken, müştekilerin avukatları delillerin karartılmasından endişe ediyordu.

HAK ARAMA HÜRRİYETİ KISITLANDI
Soruşturmada yeni bir gelişme yaşanmazken, Osman Şiban ile yaşamını yitiren Servet Turgut’un  avukatları, Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvuruda bulundu. Avukatlar başvuruda, müşteki taraf oldukları halde soruşturma dosyasındaki kısıtlılık kararı nedeniyle hak arama hürriyetlerinin kısıtlandığını belirtti.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, soruşturmada 4 köylünün tanıklığına başvurulduğu belirtildi. Köylülerin ifadelerinde, Şiban ve Turgut’un yanlarında sağ alınarak helikoptere götürüldüğü ve olay günü yaşananları anlattığı kaydedildi.

HELİKOPTERDEN ATILMA RESMİ YALAN
Eski HDP Milletvekili Ahmet Şık, helikopterden atılma olayıyla ilgili hazırladığı raporda ‘Olayın kamuoyuna ‘helikopterden atılma’ olarak yansımasının nedeni faillerin suçlarını gizlemek için ortaya attıkları bir ‘resmi yalanın’ biçim değiştirmesinden ibarettir’ ifadesi kullanıldı. Şık, raporunda Şiban ve Turgut’un helikopterle götürüldükten sonra 100-150 asker tarafından dayak atılarak, linç edildiğini belirtti.

Van’da askerler tarafından gözaltına alınan Osman Şiban ile Servet Turgut’un helikopterden atıldığı bilgisini belgeleriyle haberleştiren Mezopotamya Ajansı muhabirleri gözaltına alınmıştı.
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