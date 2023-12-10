AKP MKYK üyesine Adnan Oktar şoku: Yargıya müdahale krizi büyüyor…

Adnan Oktar davasında beraat kararı veren hakim ve savcıların davasına ilişkin AKP'li Hayati İnanç'ın yargılamaya müdahale ettiği belirtildi. İnanç hakkında suç duyurusunda bulunuldu.







Cumhuriyet'in aktardığı habere göre örgütün eski mensuplarından Özkan Mamati ve iş insanı Fırat Develioğlu, İnanç hakkında "adil yargılamayı etkilemek" ve "Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yardımdan" suç duyurusunda bulundu.





"DUYUMLAR VE DELİLLER ÜZERİNE..."



Mamati ve Develioğlu, suç duyurusunda şu ifadeleri kullandı:







"Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü nün korsan istinaf kararı sonrası yargılamayı yapan İstanbul bölge adliye mahkemesi 1. ceza dairesi üyeleri ve eski İstanbul başsavcısı Hadi Salihoğlu ve Heyetin Başkanı olan Reyhan Yaman’ın eşi İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Önder Yaman ile ilgili olarak 2021 yılında suç duyurusunda bulunulmuştu. Soruşturma bir yıldan fazla sürmüş HSK müfettişleri 140 kişinin ifadesini almış ve ilgili kişilerin “ görevlerinden ihraç edilmesi” başta olmak üzere birçok cezadan HSK 2. Dairesi'nde görülmek üzere gönderilmişti. Daire geçtiğimiz aylarda toplanarak ilgili kişilerin istenilen suçlardan yargılanması için 5/1 yargılanmaları yönünde karar vermiş, son savunma için karar taraflara tebliğ edilmişti.





Son gelişmelerde mağdur müştekilerin şikayetinde yer alan Ak Parti MKYK üyesi olan Hayati İnanç’ın yargılanan hakim ve savcıları kurtarmak için Başta HSK üyeleri ve Adalet Bakanlığı Üst Düzey yetkililerine baskı yapıp, ilgili kişileri ceza almaktan kurtarmak için girişimlerde bulunduğu yönünde aldıkları duyumlar ve deliller üzerine Hayati İnanç için 'Adil Yargılamaya Etki Etmeye Teşebbüs ve Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütüne Yardımdan Suç Duyurusu' etme suçundan dolayı suç duyurusunda bulundu."





GENÇ: MKYK ÜYESİ BİR AKP'Lİ LOBİ YAPIYOR

Eski Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Furkan Sezer ve gazeteci Nihat Genç'in de aralarında bulunduğu isimler, yargı müdahalesine tepki gösterdi.





Genç, sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:







"Haber kaynaklarımızdan duyumumuz, istihbaratımızdır, bilginize! Adnan Oktar örgütüne korsan kararla beraat kararı veren bazı hakim ve savcıların HSK soruşturmasıyla ihraç ve ağır cezalarla yargılanması talep edilmişti, ancak! İsmi bizde saklı MKYK üyesi bir AKP'li HSK üyelerini nüfus kullanarak etkilemek ve bu kişileri alacakları cezalardan kurtarmak için lobi yapıyor! Bağımsız yargı ve hukukun esenliği açısından testi kırılmadan bu uyarı twiti tarafımdan atılmıştır, imza, bir dost!"





SEZE: SONRA SIRA ONLARA GELECEK

Sezer ise, şunları kaydetti:





"Bu dava siyaset ve ideolojiler üzeri bir dava dedik, ama bazıları bunu yanlış anlamış bir Ak Parti MKYK üyesi, CHP listesinden Adalet Bakanlığı'nın çok önemli bir kuruluna giren bir yargı mensubuyla birilerini kurtarmak için canhıraş şekilde koşturuyor. Efendilikten sıyrılmayayım diyorum ancak bu dava için, Adnan Oktar Suç Örgütünün mağdur ettiği kız çocuklarının bir damla gözyaşı için dünyayı yakarız. Ha bu arada başka günahlarınız da var önce Adnan Oktar ve avenesinin üzerindeki kanatlarınızı kıralım sonra sıra onlara gelecek, arsızlar."