AKP’nin Ermenistan konusundaki sürpriz dönüşü ne anlama geliyor?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu TBMM’de yaptığı sunumda Ermenistan ile normalleşme adımlarının atılacağını duyurdu. “Ermenistan ile normalleşme adımları kapsamında karşılıklı olarak elçiler atayacağız… Ermenistan’ın başkenti Erivan’a uçak seferlerine başlayacağız” diyen Çavuşoğlu, Ankara’nın adımlarını Azerbaycan ile koordine edeceğini belirtti.





ABD merkezli Bloomberg ise AKP hükumetinin bu adımı ABD Başkanı Joe Biden’ı memnun etmek için attığını yazdı.





“BIDEN’IN TALEBİYLE UYUMLU”

Bloomberg, “Türkiye’nin sürpriz dönüşü, ABD Başkanı Joe Biden’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ekim ayında Roma’da gerçekleştirdiği görüşmedeki talebiyle uyumlu. Bu iddiayı üst düzey bir Türk yetkili Bloomberg’e verdiği demeçte daha önce söylemişti” yorumunu yaptı.





Bloomberg, Türkiye’nin Ermenistan ile ilişkileri normalleştirmeye yönelik adımlar atmasını; Ankara’nın Rusya’dan hava savunması satın alması nedeniyle Washington ile gergin ilişkilerini iyileştirmesine yardımcı olacağını umduğunu belirtti.





Biden ve Erdoğan arasındaki görüşmeden sonra iki ülkenin, daha geniş güvenlik ve ekonomik çıkarları paylaşan iki NATO müttefiki arasındaki ilişkileri zedeleyen sorunları ele almak için bir mekanizma kurduğu vurgulandı.





“SEÇİM ÖNCESİ FAYDA SAĞLAYABİLİR”

Bloomberg son olarak, “Erdoğan, enflasyonun fırladığı ve 2023 seçimleri öncesinde kendisine desteği tehdit eden ekonomiyi istikrarlaştırması için herhangi bir dış politika hamlesinden büyük faydalar sağlayabilir” ifadelerini kullandı.





TÜRKİYE-ERMENİSTAN İLİŞKİLERİ

Türkiye, Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’ı işgal etmesi üzerine 1993 yılında Ermenistan ile sınırını kapattı. İki ülke arasında diplomatik ilişki de bulunmuyor.





Denize çıkışı olmayan Ermenistan’ın dış dünyaya sadece Gürcistan ve İran sınırı üzerinden açılabiliyor. Ermenistan’ın diğer iki komşusu, Türkiye ve Azerbaycan, ile kara sınırları kapalı. Bu yüzden Ermenistan kuruluşundan beri büyük zorluklar yaşıyor.





Ermenistan’ın nüfusu yaşadığı ekonomik zorluklar nedeniyle sürekli dışarıya göç veriyor ve ülke nüfusu 1991’de Sovyetler Birliği’nden bağımsızlığını kazanmasından sonra 2012’ye kadar düzenli olarak azaldı. 2012 yılından sonra nüfusta az da olsa bir artış kaydedildi.





1989’da 3,3 milyon civarında olan Ermenistan nüfusu şimdilerde 2 milyon 950 bin civarında. Ülke dışında ise yaklaşık 8 milyon Ermeni kökenli insan dünyanın dört bir tarafına dağılmış durumda. Ermeni diasporasının en yoğun olduğu ülkeler ise sırasıyla Rusya, ABD ve Fransa.



