Samanyolu Haber /Gündem / Mehmet Ali Şengül için özel gazete: Hayatı da 3 bölümlük belgesel oluyor /14 Aralık 2021 15:35

Mehmet Ali Şengül için özel gazete: Hayatı da 3 bölümlük belgesel oluyor

11 Temmuz’da ruhunun ufkuna yürüyen,Hizmet Hareketi’nin önemli simalarından ve ilklerinden olan örnek şahsiyet, M.Ali Şengü hakkında önemli bir dosya hazırlandı

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Avustralya ZAMAN , 11 Temmuz’da ruhunun ufkuna yürüyen Mehmet Ali Şengül  için özel bir gazete hazırladı.Gazeteci Enes Cansever imzasıyla yayınlanan gazetede Mehmet Ali Şengül'ün 76 yıllık hayatı, çeşitli hatıralarla yer aldı. 

Aynı zamanda üç bölümlük belgesel haline gelecek   özel gazete, hem basılı hem de dijital olarak yayınlandı.

 ‘’Hizmet Hareketi’nin Şengül Ağabeyi’’ başlıklı yazısı ile başlayan özel ek, merhum Şengül'ün  doğumundan, vefatına 76 yıllık yaşam hikâyesi fotoğraf kareleri ve hatırlarla anlatılıyor. Toplam 24 sayfadan oluşan gazetede Şengül Ağabey’in en yakın dava arkadaşlarının yazdıkları anıları ve fotoğraflar da yer alıyor. Şengül’ün, doğduğu Burdur’un Yeşilova köyünden dünya kıtalarına giden Hizmet serüveni ve çeşitli ülkelerinde bizzat katıldığı, ziyaretler sırasında katıldığı programlar sırasındaki görsellerin yer aldığı özel çalışma web sitesinde yayınlanmasının ardından büyük ilgi gördü.

Hizmet’e emeği geçenlerin hayatı belgesel haline getirilyor
Hizmete Hareketi’ne ait çok önemli bir arşivi olma özelliğini de taşıyan özel gazete ve diğer konularla ilgili açıklamada bulunan Enes Cansever şunları söyledi; “ Hizmet Hareketine emeği geçmiş, Mehmet Özyurt, Hacı Kemal Ermez, Arif Çağan, Ali Bayram ve  hala sürgün hayatını yaşan Suat Yıldırım ile zindanda hapsolan Yusuf Pekmezci gibi önemli ağabeylerimiz hakkında çeşitli çalışmalar ve belgesellerin bir devamı niteliğinde olan Mehmet Ali Şengül Hoca’yla da  böyle bir çalışma yapıldı. Şengül Hocamla ilgili projenin dört ayağı var: Özel gazete, belgesel ve dergi.  En sonda da büyüklerimizle ilgili yazıları kitaplaştırmak. Bunu bir vefa borcu olarak yapıyorum. Çünkü biz, bize emekleri geçenlerin kadr-u kıymetini bilmezsek, bizden sonra gelenler ise bizi bu güzel hizmet serüveninin tarihinden silerler.” dedi.


HOCAEFENDİ: BOŞLUĞUNU DOLDURMAK KOLAY OLMAYACAK
Öte yandan Fetullah Gülen Hocaefendi, Şengül için, ‘Boşluğunu doldurmak kolay olmayacak. Vefat haberini alınca kalbime etki etti, kalbimin ritmi bozuldu. Hizmetin temel esprisini kavramış arkadaşlardan biriydi. 50 yıldır işin içinde evrile çevrile, kavrula kavrula ciddi bir kıvam tavrı sergiliyordu’ şeklindeki ifadelerine yer verilmiş” ifadelerine yer vermişti.


BELGESELİN TEKNİK ÇALIŞMALARI, SESLENDİRMESİ DEVAM EDİYOR
Bu arada Enes Cansever’in kaleme aldığı ‘Şengül’ün hayatı’ aynı zamanda üç bölümlük belgeselin de metnini oluşturuyor. Asım Yıldırım’ın seslendirdiği belgeselin yapım çalışmalarının da devam ettiği belirtildi.


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