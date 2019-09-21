Samanyolu Haber /Ekonomi / AKP o işadamını da batırdı /21 Eylül 2019 23:30

AKP o işadamını da batırdı

2005 yılında 300 milyon dolara mâl olan Formula 1 tesisleri Türkiye'nin 2011 yılında Formula 1 liginden atılması sebebiyle atıl kalmıştı. Tesisleri açık otopark ve oto pazarı olarak işletmek için kiralayan Intercity'nin patronu Vural Ak da mali dar boğaza girdi.

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakan olduğu verdiği talimatla 2002 yılında İstanbul Ticaret Odası (İTO) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Formula 1 tesislerini inşa etmişti. 

2005 yılında İstanbul Kurtköy'de inşâ edilen tesisler 2011 yılından beri atıl vaziyette. Türkiye, Formula 1'den çıkarıldı. 

Formula 1 tesislerini 2013'te 11 yıllığına 125 milyon dolara kiralayan Intercity Filo Kiralama AŞ'nin patronu Vural Ak'ın borçlarını ödemekte zorlandığı ve çok sayıda kişiyi işten çıkardığı iddia edildi.  

INTERCITY MAKALESİ SİTEDEN KALDIRILDI

Yeniçağ gazetesi yazarı Esat Şenol'un Intercity Park Oto Pazarı (IPOP) hakkında kaleme aldığı makalesi yayımlandıktan birkaç saat sonra internet sitesinden kaldırıldı.

Şenol, IPOP'a dair makalere, “Türkiye’nin en büyük filo kiralama şirketinde neler oluyor?” sorusunu yöneltmişti.

Esat Şenol’un kaldırılan yazısı şöyle:

“Büyük umutlarla Türkiye’nin en büyük açık oto pazarı olarak açılan Intercity Park Oto Pazarı’nın (İPOP) kapısına kilit vuruldu. 

300 milyon dolar harcanarak yapılan Formula 1 pistini kiralayan Intercity Rent a Car’ın yetmiş iki bin metrekare üzerine yaptığı açık oto pazarı IPOP, hem Intercity’e hem de patronu Vural Ak için büyük hayal kırıklığı oldu.

IPOP içerisine yatırım yapan onlarca firma da yaptığı yatırımlardan büyük zararlar görerek IPOP'taki iş yerlerinin kapılarına kilit vurdu.

IPOP’a yatırım yapan firma yetkilileri yapılan görüşmelerde, Intercity Rent a Car’ın IPOP’a yatırım yapan firmalara söz verdiği taahhütleri yerine getirmediğini, sürekli oyalama taktiği ile firmaları mağdur ettiğini söyledi. 

"AKP lideri Erdoğan'ın sağ kolu" diye bilinen Göksel Gümüşdağ (solda), Intercity firmasının sahibi Vural Ak'ın Formula 1 tesislerini kiralamasında en etkili isimlerden biriydi.

Firma sahipleri ilk başta verilen sözleri bırak Vural Ak’ın kendilerine randevu dahi vermediğini İPOP’ daki firmalar olarak ortada bırakıldıklarını beyan ettiler. Ortadaki zararların milyonlarla ifade edildiği belirtildi.

Şu anda IPOP'ta in cin top oynuyor. IPOP direktörü Cevat Kabataş işten çıkartıldı.

Intercity firmasının kuruluşundan beri genel müdür olan ve bugünlere gelmesinde büyük emeği olan genel müdür Serkant Dorum ile başlayan yaprak dökümü devam ediyor.

İkinci el satış direktörü, pazarlama müdürü, Intercity partner müdürü, satış sonrası hizmetler direktörü ve yüzlerce çalışanın işine son verildi ya kendileri ayrıldı.

Türkiye’nin en büyük filo kiralama şirketinde neler oluyor?”

IPOP'UN ÖNCEKİ HALİ:

IPOP'UN MEVCUT HALİ:
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