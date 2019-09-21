''Sakıncalısınız'' demenin öteki hâli!

Tarih Vakfı Mütevelli Kurulu Üyesi Dr. Yalçın Çakmak, Erzincan Üniversitesi’nin düzenleyeceği bir konferans programına dahil edildikten kısa bir süre sonra "görülen lüzum üzerine" listeden çıkarıldı.





Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ile Erzincan Valiliği işbirliğinde 26-28 Eylül tarihlerinde "Uluslararası Erzincan Tarihi Sempozyumu" düzenlenecek.





İLK LİSTEDE İSMİ VARDI, SONRA...





Tarih Vakfı Mütevelli Kurulu Üyesi Dr. Yalçın Çakmak da sempozyuma hazırladığı, “Şemseddin Sâmî ve Vital Cuinet’in Çalışmalarında Erzincan” başlıklı bildiri ile başvurdu.





Çakmak’ın bildirisi sempozyum düzenleme kurulu tarafından kabul edilerek üniversitenin internet sitesinde yayımlanan ilk sempozyum programına dahil edildi.





Ancak sempozyuma kısa bir süre kala programda değişiklik yapılarak Dr. Yalçın Çakmak’ın ismi son anda programdan çıkarıldı.





"PROGRAMA BAKMASAM ÇIKARILDIĞIMI ÖĞRENEMEYECEĞİM"





Gazete Duvar'ın haberine göre sempozyum programından isminin çıkarıldığını listeye baktığında öğrenen Dr. Yalçın Çakmak böyle bir durumla daha önce karşılaşmadığını ifade etti.





Çakmak şunları söyledi: “İsmimin çıkarıldığını fark ettim; üniversiteyi aradım. Bana 17’sinde programdan çıkarıldığıma dair mail göndermişler, fakat kurum mailime gönderdikleri için görmedim. Gönderilen mailde ‘Daha önce bilim kurulu tarafından kabul edilen tebliğiniz, görülen lüzum üzerine düzenleme kurulunca uygun görülmemiştir’ yazıyor.”





Üniversitenin tatmin edici bir açıklama yapmadığını belirten Yalçın Çakmak, maruz kaldığı tavrı, “Tam bir rezalet.” diye niteledi.





Çakmak, “Görülen lüzum üzerine diyorlar. Nedir bu lüzum? açıklasınlar. Konuyla ilgili üniversiteden açıklama bekliyorum.” ifadelerini kullandı.

