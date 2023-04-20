‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Kocamustafapaşa’da akşam saatlerinde meydana gelen olayda AKP’li bir şahıs, kendisine yol vermediği için taksiciyi araçtan indirip tehditler savurdu.



“SEN DEVLET MİSİN?”



Taksici, “Sen devlet misin? Arkadaşlar hepiniz şahitsiniz hem çakar takıyor, gelip yol kesiyor. Bunu görün; terbiyesiz sensin, ahlaksız sensin. Devletin verdiği çakarı böyle kullanamazsın. Plakasını da görün” diyerek ‘AKP’ plakalı lüks cipin sahibine tepki gösterdi.



“ALDIRACAĞIM SENİ KARAKOLA”



Çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kayda alındıktan sonra sosyal medyada paylaşılan görüntülerde taksici ile AKP’li şahıs şöyle tartıştı:



-Sen sivil plakasın hayırdır devletin verdiği şey, sen devlet misin?



-Bana konuşma.



-Bekle polis çağırıyorum. Arkadaşlar hepiniz şahitsiniz, kendisi çakar takıyor, gelip yol kesiyor.



-Terbiyesiz…



-Terbiyesiz sensin, ahlaksızsın. Devletin verdiği çakarı böyle kullanamazsın. Videoya çekin arkadaşlar. Terörist sensin.



-Oğlum düzgün konuş. Aldıracağım seni karakola. Acil gelin (Telefonda konuşuyor)



-Sen kimsin beni karakola alacaksın. Sen kime güveniyorsun?



AKP plakalı çakarlı bir araç kendisine yol vermeyen taksiciyi araçtan indirerek tehdit etti.



İstanbul Kocamustafapaşa’da kendisine yol vermediği için taksiciyi araçtan indirip küfürlerle tehdit eden ‘AKP’ plakalı çakarlı araç sahibine mahalle halkı tepki gösterdi.