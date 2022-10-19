AKP rejiminin ‘sivil soykırım’ operasyonuna dünyadan tepkiler geliyor

Türkiye’de HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ve bazı aktivistlerin dışında muhalefetin ses çıkarmadığı yardım edenlerin toplu gözaltına alınmasına dünyadan tepki geldi. ‘Turkey’ etiketiyle paylaşılan mesajlarda Türkiye’deki sessiz soykırım yaşandığı vurgulandı.

“TÜRKİYE SİYASİ MUHALİFLERİ DERSHAL SERBEST BIRAKMALI” ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Brian Fitzpatrick, sosyal medya hesabından Türkiye’de 704 kişinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Fitzpatrick, “Türkiye’deki Gülen takipçilerinin toplu gözaltılarını duyduğumda cesaretim kırıldı. Bu tür siyasi zulmü kınıyor ve Türkiye’yi bu siyasi muhalifleri derhal serbest bırakmaya çağırıyorum. Türkiye’nin bir NATO müttefiki gibi davranmaya başlaması ve bu siyasi zulmü durdurması gerekiyor.









ABD Kongre üyesi Mario Diaz Balart, “Bugün #Turkey ‘da yüzlerce kişinin ifade özgürlüğüne yönelik başka bir kınanması gereken baskıda tutuklandığına dair haberlerden rahatsızım. Hükümet ayrıca “dezenformasyonu” suç haline getirdi. Türkiye’de ifade özgürlüğüne ve siyasi düşünceye yönelik bu saldırılar sona ermelidir.” mesajı paylaştı.







“500 KİŞİNİN TUTUKLANMASI DERİN ENDİŞE VERİYOR” Senatör Thom Tillis ise, toplu gözaltıların ifade özgürlüğü ihlali olduğuna dikkat çekti. Tillis, “Türk hükümetinin sözde “yanlış bilgi” yaydıkları için 500’den fazla kişiyi tutuklaması derin endişe verici. İnsan haklarının savunulması uzun zamandır tüm NATO müttefikleri arasında paylaşılan bir değer olmuştur.” ifadelerini kullandı.













“TÜRKİYE’DE SESSİZ SOYKIRIM YAŞANIYOR”

ABD’li insan hakları savunucusu Vonya Womack ise “Politika yapıcılar ve ABD Hükümeti

@POTUSErdoğan’a, hapishanedeki akrabalarına yiyecek/para gönderen 50’den fazla şehirden 700’den fazla masum insanı 1 günde tutuklamanın bir grubu ortadan kaldırmak için bir taktik olduğunu bilmeli. Mahkum yakınlarının hayatta kalmak için buna ihtiyaçları var. Sessiz bir soykırım yaşanıyor.” diyerek ABD Hükumetine çağrıda bulundu.