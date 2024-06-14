Samanyolu Haber /Gündem / AKP ve CHP ittifak kuracak mı? Bahçeli'nin çıkışına AKP'den cevap geldi /14 Haziran 2024 22:04

AKP ve CHP ittifak kuracak mı? Bahçeli'nin çıkışına AKP'den cevap geldi

AKP Sözcüsü Ömer Çelik canlı yayında MHP lideri Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği 'AKP-CHP' ittifakı sorusunu cevapladı.

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AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Habertürk kanalında Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.

İttifak tartışmalarına yanıt veren Ömer Çelik, "CHP ile ittifak kurmayacağız. Ne AK Parti AK Parti olmaktan çıkacak, ne CHP CHP olmaktan çıkacak. Ne biz politikalarımızı savunmaktan vazgeçeceğiz, ne onlar bizi eleştirmekten vazgeçecek, ne de bir ittifak kuracağız" ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik'in konuşmasından satır başlıkları şöyle:

- CHP'nin siyasetle ilgili tartışmaları sistemle ilgili tartışmaları rejim tartışmasına döndürme gibi kötü bir siyasi huyu var. Bu da askeri darbelerle, vesayetle, muhtıralarla yürüdüğünde çok maliyeti arttıran bir şey oldu. Biz zaten bu maliyete karşı çıktığımız için dedik ki demokratikleşsin. Tam 15 yıl boyunca bütün cümlelerin üstünde kurduğumuz cümle neydi? Sivil siyasetin üstünlüğü. Çünkü bu sorunları çözmesi gereken sivil siyaset

"SİZ AKP'YE GELDİĞİNİZDE SUÇ MERKEZİNE Mİ GELMİŞ OLDUNUZ"
- Bir diyalog süreci olmuş, buyurmuşsunuz AK Parti Genel Merkezi'ne gelmişsiniz, biz de bundan gayet memnuniyet duyduğumuzu açıklamışız. Cumhurbaşkanımız, AK Parti genel başkanı olarak iade-i ziyarette bulunmuş. Bundan hemen sonra  Cumhur ittifakı birleşenlerine, AK Parti ve MHP'ye suç ortağı ifadesinin kullanılmasının ne siyasi nezaketle ilgisi var ne siyasi idrakle ilgisi var. O zaman siz AK Parti Genel Merkezi'ne geldiğinizde bir suç merkezine mi gelmiş oldunuz?
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