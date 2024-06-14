Samanyolu Haber /Gündem / Sinan Ateş cinayeti sanığı Demirbaş'ın, savcıya gözdağı verdiği görüntüler ortaya çıktı /14 Haziran 2024 20:43

Sinan Ateş cinayeti sanığı Demirbaş'ın, savcıya gözdağı verdiği görüntüler ortaya çıktı

Sinan Ateş cinayeti sanıklarından Tolgahan Demirbaş'ın, savcılık ifadesi sırasında çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde sanık Demirbaş'ın, savcıya "Onlarla aynı safta olmayın" dediği duyuluyor.

SHABER3.COM

Sinan Ateş cinayeti davasında azmettirici olduğu iddiasıyla yargılanan Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş’ın, bilirkişi raporunun dosyaya girmesinden sonra Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile yapılan sorgusu dava dosyasına girdi.

"GÖREVDEN ALINAN SAVCILAR NEREDE?"
Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Demirbaş’ın ifadesi sırasında savcı Ayhan Ay'ı, "(görevden alınan savcılar) Durdu Özer ve Durmuş Ali Kaya nerede, onlarla aynı safta olmayın" diyerek tehdit ettiği ortaya çıktı.

B Yüzü’nün yayınladığı görüntülerde Demirbaş, savcıya şu sözlerle gözdağı veriyor:

“Bu olay siyasi mecraya çekilmek isteniyor. Lütfen buna alet olmayın, bu günaha ortak olmayın sayın savcım. Durdu Özer nerede, Durmuş Ali (Kaya) nerede? Onlarla aynı safta durmayın. Onların tehdit siyaseti hesaplaşmadır. Siz onlarla işbirliği içinde olmayın.”

Savcının, Demirbaş'a yanıtı ise şu şekilde:

“Tavsiyelerini kendine sakla. Ben siyasetle alakası olan bir savcı değilim. İspat edilirse de istifa ederim. Yorum yapmak yerine benim söylediklerime cevap ver.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sinan Ateş cinayeti sanığı Demirbaş'ın, savcıya gözdağı... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:33:50