Samanyolu Haber /Politika / AKP'de 12 başkan istifa kararı verdi /11 Ağustos 2020 23:16

AKP'de 12 başkan istifa kararı verdi

AKP'nin Diyarbakır'daki 12 ilçe başkanının istifa kararı verdiği ifade edildi. İstifa kararları sonrasında ise AKP Diyarbakır İl Başkanlığı'ndan bir açıklama geldi.

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AKP’de istifaları istenilen Diyarbakır'ın Bağlar, Bismil, Çınar, Dicle, Ergani, Hani, Hazro, Kayapınar, Kulp, Lice, Silvan ve Yenişehir ilçe başkanları görevlerinden istifa etti.

AKP Diyarbakır İl Başkanı Serdar Budak, geçtiğimiz günlerde AKP Genel Merkezi'nin 12 ilçe başkanının istifasını istediğini duyurmuştu. İstifası istenen Bağlar, Bismil, Çınar, Dicle, Ergani, Hani, Hazro, Kayapınar, Kulp, Lice, Silvan ve Yenişehir ilçe başkanları bugün görevlerinden istifa etti.

AKP Diyarbakır İl Başkanlığı'ndan istifalara ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

“Yaklaşmakta olan ilçe kongreleri sürecinden dolayı ilçe başkanlığının önünü açmak partimize ve teşkilat başkanlığımıza daha rahat bir çalışma ortamı oluşturmak için istifa eden Bağlar, Bismil, Çınar, Dicle, Ergani, Hani, Hazro, Kayapınar, Kulp, Lice, Silvan, Yenişehir ilçe başkanlarımıza göstermiş oldukları duyarlı davranışlarından ve yapmış oldukları özverili çalışmalardan dolayı teşekkür ederiz”

3 İLÇEYE ATAMA YAPILMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde AKP Genel Merkezi, merkez Sur ilçesi ile Eğil ve Çüngüş İlçe Teşkilatlarına Parti Genel Merkezi tarafından atama yapmıştı. Merkez Sur İlçesi AKP İlçe Başkanlığına Murat Unat, Eğil ilçe Başkanlığına Mehmet Zeki Uçar ile Çüngüş İlçe Başkanlığı görevine ise Zübeyir Arslanca getirildi. Atanan İlçe başkanları, yetki belgelerini, teşkilat Başkanı Erkan Kandemir'in elinden almıştılar.
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