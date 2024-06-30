AKP'de geniş çaplı revizyon iddiası: Kimler gidiyor, kimler kalıyor?

31 Mart yerel seçiminin ardından gündeme gelen kabine değişikliği konusunda düğmeye basan Erdoğan’ın, bazı bakanları değiştireceği öne sürüldü.







Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın "istifa ettiği" iddiasının ardından, aralarında Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın da olduğu isimlerin değişmesi bekleniyor. Koca’nın istifada kararlı olduğu belirtilirken, yerine Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci düşünülüyor.





Vedat Işıkhan’ın başarısızlığı, Ömer Bolat’ın ailevi nedenlerle koltuğundan ayrılacağı belirtiliyor. Kabinedeki iki genç bakan da “kişisel” siyasi hesap yapmakla suçlanıyor.