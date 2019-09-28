Samanyolu Haber /Gündem / "Hain" kavgasında kim, kime karşı? /28 Eylül 2019 20:21

"Hain" kavgasında kim, kime karşı?

Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ, Nihat Ergün, Sadullah Ergin, Abdullah Başçı, Ayhan Sefer Üstün, Selim Temürci ve Cuma İçten gibi ağır topların Adalet ve Kalkınma Partisi'nde istifa etmesi ile başlayan parti içi kavga büyüdü. Bülent Arınç'ın istifa edenlere sahip çıkması bir başka AKP'li ismi çileden çıkardı.

Davutoğlu canlı yayında istifa etti

Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) istifa edip yeni parti kurmaya hazırlanan Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na "hain" diyenler için "densizler" nitelemesinde bulunan Bülent Arınç'a yine bir AKP'li isim cevap verdi.

Eski AKP milletvekili Star gazetesi yazarı Mehmet Metiner bugün yayımlanan makalesinde isim vermeden Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç’ı ve Star gazetesinin bir diğer yazarı Hüseyin Gülerce’yi eleştirdi.

Eski AKP milletvekili Mehmet Metiner, Bülent Arınç ve Hüseyin Gülerce'yi hedef aldı.

Metiner ise bugün köşesinin son bölümünde, “15 Temmuzcu hainlerin tam da isteklerine uygun siyasi depremler oluşturmaya çalışanlar için ‘hain!’ dememiz nedense içimizdeki birilerini çok rahatsız ediyor” ifadelerini kullandı.

BÜLENT ARINÇ VE HÜSEYİN GÜLERCE İÇİN "İKİ YÜZLÜLER" İMASI

“‘Üslup kirliliği’ ve ‘edep’ çağrısında bulunan o birileri bilsinler ki ‘İçimizdeki hainler!’ ve ‘ümmeti bölüyorsunuz!’ lafı, yani ‘ihanet!’ ve ‘bölücülük!’ eleştirisi bizzat Reis’e (Recep Tayyip Erdoğan) ait." diyen Metiner, Arınç ve Gülerce'yi iki yüzlülük davranmakla itham etti. 

Metiner, "Hem Reisçi görünmek hem de ‘üslup kirliliği’ üzerinden böyle bir pozisyon almak yeni döneme ait çelişkilerden biri olsa gerek! Bize karşı her türlü suçlamayı boca edenlerin AKP'den ayrılanlar için pek bir saygılı olmaları ise doğrusu çok manidar!” dedi.
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