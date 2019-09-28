Samanyolu Haber /Dünya / ''Ukraynagate'' skandalında yeni gelişme /28 Eylül 2019 21:06

''Ukraynagate'' skandalında yeni gelişme

Amerika'da "Ukraynagate skandalı" diye nitelenen ve Başkan Donald Trump'ın azletilmesi için başlatılan soruşturmada Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ifade verecek.

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Amerika Kongresi’nin alt kanadı olan ve Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump’a yönelik azil soruşturması kapsamında Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’yu ifadeye çağırdı.  

Pompeo'dan elindeki belgeleri ilgili komisyonlarla paylaşması istendi.

UKRAYNA ÖZEL TEMSİLCİSİ İSTİFA ETTİ

Kongre’de ifadeye çağırılanlar arasında dışişleri bakanlığından beş yetkili de bulunuyor. Bu yetkililerin iki hafta içince Kongre’ye ifade vermesi isteniyor. 

Beş kişi arasında yer aldığı belirtilen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı Ukrayna Özel Temsilcisi Kurt Volker, 27 Eylül'de istifa etti. 

Volker’ın istifa sebebiyle ilgili soruları dışişleri bakanlığı cevapsız bıraktı.

Dışişleri Bakanı Pompeo, Başkan Trump için azil sürecinin resmen başlatılmasına sebep olan Ukrayna krizi ilk patlak verdiğinde, Joe Biden’ın soruşturulması gerektiğini söylemişti.

TRUMP İLE UKRAYNA DEVLET BAŞKANI TELEFONDA BIDEN'IN OĞLUNU KONUŞTU

Amerikanın Sesi'nin haberine göre Pompeo, Biden için, “Eğer oğlunu koruduysa konunun derinine inilmesi lazım.” demişti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile temmuz ayında yaptığı bir telefon görüşmesinde 2020 seçimlerinde muhtemel rakiplerinden Demokrat Parti’nin aday adayı Joe Biden’ın oğlunun araştırılmasını istediği iddia edilmişti. 

Telefon tapelerin ortaya çıkmasının akabinde Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Trump hakkında azil soruşturmasının başlatılacağını açıklamıştı.
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