AKP'de İstanbul için son üçe kalanlar belli oldu: Hangi adayın ismi öne çıkıyor?

'İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu yenebilecek isim kim?' sorusuna odaklanan AKP hafta boyunca hem il ve ilçe teşkilatları ile yapılan temayül yoklamalarını hem de anket sonuçlarını değerlendirmeye alacak. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da önümüzdeki günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelmesi ve adaylara dair son analizlerini yapması bekleniyor.







DW Türkçe'nin edindiği bilgiye göre İstanbul'da yapılan temayül yoklamalarında eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile İstanbul Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ön planda çıktı. Ancak anket çalışmaları ve bazı kanaat önderleri ile yapılan görüşmelerin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da adı güçlü adaylar arasında gösterilmeye başlandı.





Geçen Cuma günü programlarını iptal ederek İstanbul'a giden Yerlikaya'nın da İstanbul'un ilçe ve mahallelerindeki 2019 yılındaki seçim sonuçlarını analiz ettirdiği öğrenildi. Son aylarda uyuşturucu ve suç çetelerine yönelik operasyonları artırması sebebiyle muhalefetten de övgü alan Yerlikaya'nın önceleri adaylığı istemediği, ancak bu fikrinde değişiklik olduğu belirtiliyor. Yerlikaya'nın muhalif seçmenin de "beğenisini kazanan" sosyal medya paylaşımlarının sebebinin de bu olduğu yorumları yapılıyor.





Üst düzey bir AK Parti yöneticisi, DW Türkçe'ye son zamanlarda Ali Yerlikaya isminin daha fazla dillendirildiğini doğruladı. Kurmay, "Yerlikaya, her ne kadar temayülden adı ilk sırada çıkmasa da kamuoyundaki algısı, İstanbul'u bilen bir isim olması, vatandaştaki karşılığı nedeniyle şu an için adaylar arasında bir, hatta birkaç adım önde denebilir" ifadelerini kullandı.





Murat Kurum'un adaylık ihtimalinin ise giderek zayıfladığı belirtiliyor. Kurum'un devre dışı kalmasında milletvekili olması ve Meclis'teki kritik sandalye dağılımı da gösterilen gerekçeler arasında.





İstanbul için Karadenizli adayda ısrarlı olduğu söylenen Erdoğan'ın bu önceliğini de şimdilik geri plana attığı kaydediliyor. Ancak Erdoğan için hâlâ Ergün Turan önemli seçeneklerden birisi durumunda.





AKP'nin 7 Ocak veya 15 Ocak'ta İstanbul adayını açıklanması bekleniyor.