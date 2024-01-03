CHP lideri Özgür Özel duyurdu: Anketçi İstanbul ve Ankara için Erdoğan'a kötü haberi verdi... 'Kaybedecek aday arıyorlar'



Mart 2024'te düzenlenecek yerel seçimlere üç aydan az bir süre kala siyasi partiler, kamuoyu araştırmaları ve aday belirleme süreçleri başta olmak üzere çalışmalarını hızlandırdı.





Geçtiğimiz mayıs ayında kurulan sandıkta bariz bir oy kaybı yaşadığı görülen AKP, stratejisini 'kazanacak aday' vurgusu üzerine kurarken; ana muhalefet partisi CHP de 2019'da İstanbul ve Ankara başta olmak üzere elde ettiği kazanımı geliştirmenin peşinde.





CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bu kapsamda gazeteci Murat Yetkin'e yaptığı açıklamalar dikkat çekiciydi.





Bu yerel seçimin öneminin farkında olduklarını belirten Özel, "Unvan maçı gibi bir şey olacak. Psikolojik üstünlüğün kimde olduğunu gösterecek. Yerel seçimlerde muhalefetin başarısız olması iktidarın gücünü perçinleyecek. Bu nedenle muhalefete muhalefet etmiyoruz. Muhalefet partileriyle polemiğe girmiyoruz" diye konuştu.





'ADAYLARIMIZI ZORLAYACAK ADAY BULAMIYORLAR'

Ana muhalefet partisi lideri, sözlerinin devamında İstanbul ve Ankara özelinde edindiği duyumları paylaştı:





"Anket şirketlerinin bana söylediği; İstanbul’da Ekrem İmamoğlu, Ankara’da Mansur Yavaş’ın karşısında ölçmedikleri kişi kalmamış. Ekrem Bey’e karşı 20, Mansur Bey’e karşı 12 ismin başarı şansını ölçtüklerini duyuyoruz. Ama hala adaylarımızı zorlayacak adayları bulamıyorlar."







Özel, bir anketçinin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu iki büyükşehir belediyesi için "Siz kaybedecek adayları arıyorsunuz" dediği iddiasını da sözlerine ekledi.





İZMİR ADAYI NEDEN AÇIKLANMADI?



İzmir'in CHP’nin kalesi olduğunu vurgulayan Özel, nasıl ince eleyip sık dokuduklarını ise şöyle anlattı:





“Geçen hafta 46 milletvekili arkadaşımızı gönderdim. Üç gün boyunca dolaştılar, her ilçenin raporu geliyor. Bunun Tunç Soyer’in memnuniyet anketlerinde çıkmaması olarak yorumlanması doğru değil. Kendisiyle arkadaşız, aynı okulda, Bornova Anadolu Lisesinde okuduk. Hepimiz en iyi sonucun arayışındayız"





PERŞEMBE GÜNÜ BİRÇOK ADAY AÇIKLANACAK

Özel, perşembe günü yapılacak olan Parti Meclisi (PM) toplantısının ardından büyükşehir adaylarının da aralarında bulunduğu adayları açıklamayı düşündüklerini belirterek, “Cuma günü de Ekrem Bey İstanbul’un ilçe adaylarını açıklayacak, ben de orada olacağım” dedi.





'İYİ PARTİLİLERİN CHP'NİN ELİNDEKİ BİR BELEDİYENİN AK PARTİ'YE TESLİM EDİLMESİNİ İSTEYECEKLERİNİ SANMIYORUM'

Özel, açıklamalarında İYİ Parti'yle ilgili görüşlerine de yer verdi.





İYİ Partilileri kendilerinden farklı görmediklerini belirten Özel, "Ben bizim çatıda çok isteyip yapamadığımız birlikteliği tabanın, seçmenin sağlayacağına inanıyorum. Biz İYİ Partilileri kendimizden çok farklı görmüyoruz. Cumhuriyete, demokrasiye, laikliğe, Atatürk’e bağlı insanlar olarak görüyoruz. Ben İYİ Partililerin CHP’nin elindeki bir belediyenin AK Parti’ye ya da MHP’ye teslim edilmesini istemeyeceklerine inanıyorum" dedi.