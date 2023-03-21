Samanyolu Haber /Politika / AKP'de seferberlik: Muharrem İnce için harıl harıl imza topluyorlar /21 Mart 2023 21:12

AKP'de seferberlik: Muharrem İnce için harıl harıl imza topluyorlar

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, AKP Beykoz İlçe Teşkilatı'nın Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı başkanı adayı olması imza topladığını açıkladı.

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Cumhurbaşkanlığı seçimlerine iki aydan az bir süre kala adaylık yarışı da hızlandı.

YSK, Murat Hakan Uzan, Cem Cengiz Uzan ve Hürrem Ayaz'ın cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunu reddetti. YSK ayıca aralarında Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın da olduğu 9 başvuruda eksik evrak tespit etti.

100 BİN İMZA İÇİN SÜRE BAŞLIYOR

YSK tarafından onaylanan isimlerin adaylık için 22-27 Mart arasında 100 bin imza toplaması gerekiyor.

AKP'DEN İNCE'YE İMZA DESTEĞİ

Cumhurbaşkanı adaylarından Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin TBMM'de grubu bulunmadığı için 100 bin imza toplama zorunluluğu bulunurken; muhalefeti bölme planları yapan AKP'de seferberlik başladı.

AKP Beykoz İlçe Başkanlığı'nın whatsapp grubunda AKP'liler Muharrem İnce'nin 100 bin imza toplaması için organize olmaya başladı.

Söz konusu yazışmalar şöyle:



AKP’DEN YALANLAMA(!)

Mesajda AKP teşkilatlarına Muharrem İnce’nin aday olabilmesi için imza vermeleri yönünde çağrı yapıldığı görülürken, TELE1.com.tr’ye konuşan AKP Beykoz İlçe Başkanlığı, iddiaları yalanladı.

Görüntüdeki WhatsApp grubunun teşkilatlarıyla ilgisi olmadığını iddia eden AKP Beykoz, konuyla ilgili gerekli hukuki işlemi başlatacaklarını da bildirdi.

Öte yandan söz konusu mesajda, AKP İlçe Başkanı Muhammet Hanefi Dilmaç’ın isminin de hatalı yazıldığına dikkat çekildi. Paylaşımda İlçe Başkanı Dilmaç’ın ikinci isminin ‘Hanefi’ yerine ‘Hanifi’ diye yazıldığı görüldü.
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