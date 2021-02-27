"AKP'de teşkilat kalmadı, kongreler 'dağılmıyoruz' mesajı için"

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, AKP’nin toplumun gerçek sorunlarından bir kopuş yaşadığını, partinin yerel yönetimlerdeki ağırlığını kaybettiğini; teşkilat yerine tek kişiye bağlı bir sistemin inşası nedeniyle evlerdeki dertleri duymadığını söyledi: “AK Parti’de teşkilat kalmadı; kulakları sadece kendisiyle meşgul, evlerdeki derdi, esnafı anlamıyor.”





“KONGRELERDE ‘KALABALIĞIZ ÇÖZÜLMÜYORUZ’ MESAJI VAR”





AKP kongrelerindeki kalabalık görüntülerin “kalabalığız çözülmüyoruz mesajı” olduğunu söyleyen Ağırdır, bunun aynı zamanda en yukardaki kişinin istediğini istediği zaman yapabileceğine dair bir rıza üretme süreci olduğunu dile getirdi.





AKP’nin siyaseten yeni bir manevra alanı üretme maharetini kaybettiğini hatırlatan Ağırdır, “Savrulmaya engel olmak için de bütün riskleri, içerideki muhaliflerin üzerine yapıştırıyor, ajanlıktan hainliğe doğru bir sürece doğru kaptırdı gidiyor. Bunun sonuçlarının farkında olduklarından emin değilim” dedi.





T24’ün Youtube yayını Sayıların Dili’nde Murat Sabuncu’ya konuşan Ağırdır, Tayyip Erdoğan’ın AKP’yi, her bir yönetim kuruluna hâkim olması nedeniyle kendi partisi haline getirdiğini belirtti.





Yapılan parti kongreleri için “Bugün parti içinde de kimsenin Erdoğan’a karşı çıkamayacağı bir parti düzenine gelindi. Dolayısıyla bu kongreler bir yenilenme ihtiyacından değil, tümüyle lidere biat eden, liderinin emrinde hazır olan bir örgütlenme arayışlarının sonuçları” değerlendirmesini yaptı.





“BAŞKA BİR DİNAMİK HAREKETE GEÇİYOR”





KONDA Genel Müdürü Ağırdır, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son dönemdeki sert söylemini, HDP milletvekilleri için TBMM’ye gönderilen fezlekelerin ortaya çıkaracağı sonuçlar hakkında da değerlendirmeler yaptı. Gazeteci Nedim Şener’in HDP’ye oy verenler için kullandığı “Değil 6 milyon, 60 milyon oy verilse de boş, terör örgütüyle ilişkisini bile bile oy vermek benim için, askerime kalaşnikofla sıkılan kurşundan farksızdır” sözlerini hatırlatan Ağırdır, “O gazeteci beyefendi 6 milyon mermiden söz ederken ne yaptığını biliyordu, kazara ağızdan çıkmış bir söz değil. Ama bütün bu sürecin sonucunun ne olacağı konusunda bir fikirleri olduğunu sanmıyorum” ifadelerini kullandı.





Ağırdır, sözlerini şöyle tamamladı:





“Bu olduğunda başka bir dinamik de harekete geçiyor. Kürt meselesinde, Suriye meselesinde veya başka meselelerde tutturulan bu dilin bir saatten sonra bardağı taşıracak başka bir tarafını da dikkat çekmek gerekiyor. Kürtlerin HDP ve AK Parti diye iki partisi var. Oy oranları tartışılır ama başka bir partileri yok neredeyse. AK Parti’nin gerek dayandığı kültür içinde gerek sermaye transferi yaptığı kümelerin içinde de Kürtlerin bir kesimi var. Ve şimdi sen HDP’yi aşan doğrudan Suriye ve Kürtler imasına giden bir tartışmayı sürdürdüğün sürece AK Parti içinde de ‘ya bu kadar uzun boylu değil’ diyenler çoğalır. AKP kendi tabanını rahatsız edecek bir sertlik içinde.”