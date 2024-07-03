AKP'den Bozkurt tepkisi: Kabul edilemez!

AKP'Lİ ÇELİK'TEN YANIT

Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser’ın, milli futbolcumuz Merih Demiral’ın gol sevincini hedef alarak yaptığı açıklama ve UEFA’nın başlattığı soruşturma kabul edilemez. Irkçılık ve faşizm arayanların Avrupa’da son zamanlarda farklı ülkelerdeki seçim sonuçlarına odaklanmaları yerinde olacaktır" ifadelerini kullandı.

EURO 2024 son 16 turunda A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya ile yaptığı maçın 1. dakikasında fileleri havalandırarak tarihe geçen Merih Demiral, attığı gollerin ardından "bozkurt" işaretiyle sevindi.Demiral maçın ardından "bozkurt" sevinci yaptığı görüntüyü kullanarak, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ne mutlu Türk'üm diyene" sözlerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı.Hareketi yaparken mesaj verme amacı taşımadığını açıklayan Demiral, "Bir gol sevinci vardı aklımda onu yaptım, Türklükle alakalı. Türk olduğum için çok gurur duyuyorum, o yüzden golden sonra onu iliklerime kadar hissetim. Öyle bir şey yapmak istedim, yaptığımdan dolayı çok da mutluyum" dedi.UEFA, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda, dün Türkiye'nin Avusturya'yı 2-1 mağlup ettiği maçta bozkurt işareti yaptığı gerekçesiyle futbolcu Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı.