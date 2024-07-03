İliç'teki madenle ilgili flaş iddia: Tonlarca altına ne oldu?

Böylece iki rapor arasında 6,65 tonluk bir fark ortaya çıktı.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, TBMM İliç Araştırma Komisyonu tutanaklarına dayanarak, madende Enerji Bakanlığı ve Anagold’un altın miktarı verilerinin birbirini tutmadığını belirtti.Cumhuriyet'te yer alan habere göre, CHP Milletvekili Yavuzyılmaz, Erzincan'ın İliç ilçesinde Anagold Madencilik tarafından işletilen altın madeni sahasındaki altının akıbetini sordu.Enerji Bakanlığı ve Anagold arasındaki verilerde 6,65 tonluk bir fark bulunduğunu belirten Yavuzyılmaz, bu altınların piyasa değeri yaklaşık 500 milyon dolar olduğunu kaydetti.Enerji Bakanlığı tarafından TBMM’ye sunulan bilgilere göre, İliç’teki yığın liç alanında toplamda 8 ton altın bulunurken bakanlık bu rakamı komisyona sunduğu resmi yazı ile teyit etti.Öte yandan, Anagold Madencilik A.Ş. ise aynı alan için farklı bir rakam sundu. Şirket, yığın liç sahasında sadece 1,35 ton altın bulunduğunu rapor etti.Bu farkın açıklanmasını isteyen Yavuzyılmaz, "Bu altınlar nerede?" diye sordu.Altın miktarındaki bu büyük farkın nedeni ve akıbeti merakla bekleniyor. 6,65 ton altının nerede olduğu ise hala belirsizliğini koruyor.