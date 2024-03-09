AKP'den emekli maaşında büyük oyun!

Memurlar emekli oluncaya kadar her 6 ayda bir artırılan seyyanen zammı almaya devam edecekler.



EMEKLİ AYLIKLARINA YANSIMADI



Ancak, bu ilave ödeme emekli aylıklarına yansımayacak. Bu nedenle memurların çalışırken aldıkları maaş ile emekli olduklarında aldıkları aylık arasında uçurum artacak.



MEMUR EMEKLİ MAAŞI NASIL ERİDİ?



Yaşanan bu gelişmeler sonrası memur emekli maaşında yaşanan kaybı hesaplayan Çalışma Yaşamı Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, şu ifadeleri kullandı:



"Ocak 2023'te ortalama memur emekli aylığı (8.610 TL) ortalama memur maaşının (12,200 TL) yüzde 70,5'i tutarındaydı. Ocak 2024'te ortalama memur emekli aylığı (15.445 TL) ortalama memur maaşının (37.332 TL) yüzde 41,4'üne geriledi."



"İLAVE ÖDEMEYİ EMEKLİ AYLIKLARINA DAHİL ETMEDİ"



Çelik, "Temmuz 2023'te memur maaşlarına yapılan "ilave ödeme" emekli aylıklarında ve emekli ikramiyesinde hesaba katılmadığı için memur emekli aylıkları memur maaşlarına göre ciddi biçimde geriledi. AKP Hükümeti tüm taleplere rağmen ilave ödemeyi emekli aylıklarına dahil etmedi" dedi.



"10 BİN 874 TL KAYIP VAR"



"Ocak 2024'te ortalama memur emekli aylığında bir önceki yıla göre 10 bin 874 TL kayıp var" diyen Çelik, "Ortalama memur emekli aylığının Ocak 2024'te 15.445 TL değil 26 bin 319 TL olması gerekiyordu" ifadelerini kullandı.



MEMUR EMEKLİ MAAŞI



Bilindiği üzere emekliler ve memurlar her yıl ocak ve temmuz dönemi olmak üzere, 6 aylık dilimler halinde yılda 2 kez zam almakta. Bu doğrultuda 6 aylık enflasyon rakamlarının netleşmesiyle birlikte memur, memur emeklileri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerin maaş zam oranları belli oluyor. Ayrıca memur ve memur emeklilerinin aylıklarına toplu sözleşme farkı da yansıtılacak. Buna göre, 2024'ün ilk 6 ayında enflasyon oranlarına ek yüzde 15 zam yapılacak.