100.000 KİŞİYE DÜŞEN HEKİM SAYISI 228





ŞEHİR HASTANELERİ SİSTEME ZARAR





CHP İstanbul Milletvekili Dr. Gamze Akkuş İlgezdi, hekim sayısındaki kaybın bir yılda 1.398’e ulaştığını belirtti, “Öve öve bitirilemeyen ‘Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın yarattığı yıkım, her geçen gün derinleşiyor. Ülkeyi terk eden hekimlerin yeri doldurulamıyor, doldurulması da bu koşullarda mümkün değil. Kamudaki toplam hekim sayısında azalma yaşanıyor. Toplam hekim sayısındaki kayıp bir yılda 1.398’e ulaştı” ifadesinde bulundu.Sağlık Bakanlığı’nın verilerini değerlendiren Dr. Akkuş İlgezdi, “Giderlerse gitsinler, buralar boş kalmaz dendi ama boş kaldı ve bu şartlarda doldurulamaz. Hekimlerin gidişi sağlık sistemini çökertti. Öve öve bitiremedikleri ‘Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın yarattığı yıkım, her geçen gün derinleşiyor. Hastanelerde yaşanan hasta yoğunluğu ve randevu krizi sürerken sağlık emekçilerinin kamudaki işlerinden ayrılması bu problemlerin artmasına neden oluyor. Türk Tabipleri Birliği'nden (TTB) yurtdışına göç etmek için 2016’da ‘iyi hal belgesi’ alan hekim sayısı yalnızca 20, 2023 yılında bu sayı 3 bini geçiyor, yaşanan yıkımın özeti bu” dedi.Kamuda çalışma şartlarının zorluğuna değinen Dr. Akkuş İlgezdi, “Kamuda çalışma şartları her geçen gün ağırlaşıyor. 2022 yılında bakanlığın yaptığı ‘Beyaz Reform’ adı altındaki uygulamasının çözüm getirmediği ortada. Kamuda şiddet var, ekonomik olarak yetersizlik var, özlük hakları yok. Bakanlık kadro açıyor, açılan kadroların ancak yarısı doluyor. Nasıl dolsun şartlar ortadayken? Hekimler canını ortaya koyarak çalışıyor, karşılığı yok” ifadesini kullandı.Türkiye’de 100.000 kişiye düşen hekim sayısının 228 olduğuna değinen Dr. Akkuş İlgezdi, “Ülkemizde 100.000 kişiye düşen hekim sayısı 228, şaka gibi ama değil. AB’de bu sayı 402, OECD ortalaması ise 372. Kamudaki hekim kadroları boş. 2016’da aylık ortalama kamudan istifa eden hekim sayısı 136 idi, 2022’de bu sayı 419’a çıktı. 2023’te sadece tercih edenlerin sayısı 1.865 oldu. 2023’te uzman hekim branşlarında açılan her 4 kadrodan 3’ü boş kaldı. Hekim açığımız var, yaşanan randevu krizinin temel sebebi bu, sorumlusu da iktidar ve iktidarın çözüm değil sorun üreten reformları” dedi.Bilkent Şehir Hastanesi’ne tanımlanan kadro sayısının; 68 ile ayrılan her bir uzman hekim kadro sayısından fazla olmasını değerlendiren Dr. Akkuş İlgezdi, “Sağlık hizmetleri kadrosunda 10.432 bağımsız sağlık tesisine 588.993 sağlıkçı kadrosu tanımlanmış durumda. Bu kadroların yüzde 12’si 17 şehir hastanesine ayrılmış. Sadece Bilkent Şehir Hastanesi’ne tanımlanan kadro sayısı bütünüyle 68 ile ayrılan her bir uzman hekim kadro sayısından fazla. Şehir hastaneleri sağlık hizmetlerine zarar. Sağlık hizmetlerinde merkezileşme; hastalar için ek ulaşım ve konaklama maliyeti, sağlık emekçileri için iş yükünün artması demek, başlı başına trajedi. Yeterince sıkıntıları ve iş yoğunluğu yokmuş gibi sağlık emekçilerine ek yoğunluk getirmek yalnızca iktidarın yapacağı işti. Şehir hastanelerinin yapılması birilerini memnun etti, ama sağlık hizmetlerine ulaşımı zorlaştırdı, sağlık emekçilerine yük oldu” ifadesini kullandı.