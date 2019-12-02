AKP'den Menzil'e otoyol!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman’da Menzil cemaatinin merkezi olan Menzil Köyü’nün yollarının çok iyi durumda olduğunu, ancak diğer ilçe merkezlerine giden yolların eski olup ulaşım sıkıntıları yaşandığını dile getirmişti.





Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) Menzil'e sağladığı ayrıcalıklı hizmet iddialarına bir yenisi daha eklendi. Menzil'e kadar uzanan bir otoyol inşâ edileceği belirtiliyor.





Çevre köylerdeki vatandaşlar Menzil'e otoyola video ile tepki gösterdi.





Videoda, topraklarından zorla çıkarıldıklarını anlatan köylüler, devletin bu yol için acele kamulaştırma kararı verdiğini, ancak böyle bir şeye hiç ihtiyaç olmadığını aktarıyor.





"MENZİL'İN OTOBAN ZULMÜ" VİDEOSUNU YAYINLADILAR





"Böyle zulüm görülmedi: Menzil'in otoban zulmü" başlıklı videoda, "Daha Adıyaman-Diyarbakır yolu hemen alt tarafından geçiyor. 3 yıl olmuş bu yola başlanalı. Daha yol yarılanmamış bile, ödenek olmuyor diye. Devlet bu yolu yapmıyor, gelmiş Menzil köyüne otoban yapıyor." ifadelerini yer veriliyor.





Köylüler, "Bizim topraklarımız zorla bizden gasp ediliyor." diyor.





“Adıyaman’ın Menzil köyüne yapılacak otoban için bizler topraklarımızı vermek istemiyoruz. Menzil Köyü'ne otoban yapılıyor." diyen köylüller, "Türkiye’de başka bir köye otoban yapılmışlığı yok. Böyle bir şeye hiç ihtiyaç olmadığı halde, buradaki halk sesini çıkarmadığı için buradaki her şeyi reva görüyorlar." şeklinde konuşuyor.





Nakşibendi tarikatının kollarından birinin merkezi olarak Adıyaman'a 75 kilometre mesafede Menzil Köyü gösteriliyor. Cemaatin ismi köyün ismi ile birlikte telaffuz ediliyor.





"ACELE KAMULAŞTIRMA KARARI ALINMIŞ, İMZA FORMALİTE"





Yolun ihalesini alan firmanın imza istediğini, ancak imza vermeyeceklerini belirtmelerine rağmen kendilerine 20 Aralık'ta yol çalışmasının başlayacağının söylendiğini aktaran köylüler, "Yani oradaki imza, bir formalite. Devlet bu yol için acele kamulaştırma kararı vermiş." diyor.





Köylüler şöyle devam ediyor: "Halbuki burada böyle bir şeye ihtiyaç yok. Daha Adıyaman-Diyarbakır yolu hemen alt tarafından geçiyor. 3 yıl olmuş bu yola başlanalı. Daha yol yarılanmamış bile, ödenek olmuyor diye. Devlet bu yolu yapmıyor, gelmiş Menzil köyüne otoban yapıyor."





"TÜRK PETROLLERİ SICAK SUYU MENZİL'E AKITIYOR"





"Çevrede ne kadar su kaynağı varsa Menzil’e akıtılıyor. Türkiye Petrolleri'nin kazdığı kuyudan çıkan sıcak su, Menzil bunu 30 km öteden, gelip bunu Menzil’e akıttı." diyen köylüler, "Buhara kaplıcaları diye büyük büyük binalar inşâ ettiler orada. Köyü'nde barajlar kurulmuş." ifadelerini kullanıyor.





Videonun sonunda şu çağrıda bulunuluyor: "Bizim topraklarımız zorla bizden gasp ediliyor. Bizim buna karşı koyacak gücümüz de yok. Bakın köyden bahsediyorum. Menzil için hastane yapıldı. Karakol kurduruldu.”