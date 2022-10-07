AKP'den seçim öncesinde bu sefer KYK mağdurlarına mavi boncuk

Seçim öncesinde farklı kesimlere yönelik olarak kesenin ağzını açan AKP'de hedef bu sefer KYK mağdurları oldu. AKP'li Elitaş yaptığı açıklamada "Yaptığımız düzenlemeyle bütün faizlerini siliyoruz, ana paraya dönüyoruz. Bundan sonra öğrenci kredileri hiçbir enflasyon ya da faiz artışa tabi olmayacak” ifadelerini kullandı.





Mustafa Elitaş, Meclis Başkanlığı'na sunacakları ve ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren "torba kanun" teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu.







Elitaş'ın açıklamasından öne çıkan satır başları şöyle:





AR-GE desteklerini 2 buçuk milyon liraya çıkarıyoruz.





ÖĞRENİM KREDİSİ

Öğrenim kredisi konusunda önemli bir adım atılıyor. Yaklaşık 1 milyon 392 bin kişi kredi almış. Tüfe ile birlikte sürekli yükseltiyorsuz. İki yıl erteleme süresi vardı. Bu toplam 27.6 milyar liraya ulaşmış. Yaptığımız düzenlemeyle bütün faizlerini siliyoruz, ana paraya dönüyoruz. Bundan sonra öğrenci kredileri hiçbir enflasyon ya da faiz artışa tabi olmayacak.





Üst üste 3 kere erteleme imkanı olacak. Toplam borcuna yüzde 10'u geçmemek üzere TÜFE oranına göre faiz eklenecek.







İCRA TAKİBİ

2 bin liraya kadar icra takibi olanlarla ilgili süreci kısaltıyoruz. Bu alacağından vazgeçtiği takdirde bütün takipler ortadan kalkıyor. Telekom, gsm, doğalgaz, elektrik şirketleri belediyenin su faturaları alacaklılar vazgeçtiği takdirde icra ortadan kalkıyor.









