Samanyolu Haber /Gündem / AKP'den skandal Öcalan konuşması: 'Devlet aklı' dedi /17 Şubat 2021 15:16

AKP'den skandal Öcalan konuşması: 'Devlet aklı' dedi

. AKP Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, seçim döneminde Abdullah Öcalan'ın mektubu ve kırmızı bültenle aranan kardeşi Osman Öcalan'ın TRT’ye çıkarılmasıyla ilgili “Herkes bilir ki terörle mücadele eden devletin bir devlet aklı olmalıdır" dedi.

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TBMM'de AKP adına eski Milli Savunma ve Milli Eğitim bakanı Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Irak'ın Gara bölgesinde PKK tarafından öldürülen 13 güvenlik görevlisi hakkında Mecllis'te yaptığı konuşmayla tepkiye yol açtı.


Yenilenen İstanbul seçimleri öncesi Öcalan’ın mektubu ve kırmızı bültenle aranan Osman Öcalan’ın TRT’ye çıkarılmasıyla ilgili Meclis'te tepki çeken bir konuşma yapan Yılmaz, “Her ne zaman terörle ilgili bir konuşma olsa mutlaka iki husus gündeme getirilir; teröristbaşı Öcalan'ın tarafsızlık mesajı içeren mektubu ve Kandil'i ve HDP'yi eleştiren Osman Öcalan'ın röportajı gündeme getirilir. Şunu çok açıklıkla dile getirmeliyim: Herkes bilir ki terörle mücadele eden devletin bir devlet aklı olmalıdır. Devlet elbette terör örgütü mensupları arasındaki ikilikleri, ayrışmaları kullanır; bu, dünyanın her yerinde böyledir. Terörle mücadelede AK Parti hükûmetlerinin bir izahı vardır. Seçim öncesi böyle bir devlet aklının partiye zararı olabilir ancak 'önce milletim' diyen için partiye zarar gelmesinden çekinmez” ifadelerini kullandı.

Osman Öcalan, yerel seçimler öncesi tartışma yaratan programa ilişkin, "TRT’den teklif geldi. Türkiye basınına yaklaşımım her zaman olumlu olmuştur. Başka kanal olsaydı, yine görüşürdüm. Devlet görevlilerinden herhangi bir teklif gelmedi. İmamoğlu meselesini muhabir sordu. İmamoğlu gündemdeydi. Acil bir sorun olarak görüşümü dile getirdim. Kısa bir süre önce bir Cumhurbaşkanı danışmanıyla görüştük. Uzun bir görüşme oldu. PKK başta olmak üzere yaşanan durumlarla ilgili görüştük," demişti.
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