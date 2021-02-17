Türkiye’de tedavi edilemeyen Eymen’in annesi: Neden kimse sesimi duymuyor?

SEVİNÇ ÖZARSLAN - BOLD MEDYA





Türkiye’de tedavisi olmayan plastik bronşit hastalığına yakalanan 6 yaşındaki Levent Eymen, ABD’de ameliyat edilmezse geçirdiği öksürük krizleri nedeniyle hayatını kaybedebilir. Türkiye’de sadece Eymen’de bulunan hastalık için çalmadığı kapı kalmayan annesi Sibel Akgün “Neden kimse sesimizi duymuyor. Oğlum dün çok fena oldu” dedi. Eymen’in geçirdiği öksürük nöbetinin videosunu Twitter hesabından paylaşan Sibel Akgün, durumu ağırlaşınca oğlunun tedavi olamayacağını söyledi.





BABA KHK’LI, ANNE YALNIZ

Levent Eymen Akgün halk arasında ‘yarım kalp’ denilen hastalıkla 1 Ocak 2015’te Malatya’da dünyaya geldi. Kalbinin yarısı gelişmemişti. Annesi Sibel Akgün, çocuk kıyafetleri ve ev yapımı ürünler satarak oğlunu İstanbul’da ameliyat ettirdi. Tedavi ve ilaç ücretlerini, yol masraflarını bu şekilde karşıladı. Akgün, o süreçte 4 çocuğuyla birlikte yalnızdı çünkü KHK ile ihraç edilen komiser eşi hapse girmişti.





Levent Eymen birçok kez anjiyo ve iki kalp ameliyatı geçirdi ancak son ameliyat lenf kanallarına zarar verdiği için 2,5 yıl önce plastik bronşit hastalığına yakalandı. Önceleri 3-4 ayda bir, şimdilerde ise 3-4 günde öksürük krizleri geçiren Levent Eymen, vücudundan plastik renginde ve katılığında bir parça atıyor. Oğlunu Türkiye’de Hacettepe, Başkent, Koç ve Medipol hastanelerine götüren Sibel Akgül’e sadece kalp nakli yapılabileceği söylendi. Ancak bunun için de yoğum bakımlık olana kadar beklenmesi gerektiği belirtildi.





“OĞLUMUN BAŞINA BİR ŞEY GELMEDEN…”

Çareyi yurt dışında arayan Sibel Akgül, kendi çabalarıyla Amerika’daki uluslararası çocuk hastanesi Nemours ile iletişim kurdu. Dünyada yaklaşık 150 çocukta rastlanılan bu hastalık Nemours‘ta ameliyatla tedavi ediliyor. Akciğerlerinde plastik bronşite neden olan kaçak, 12-13 saat süren ameliyatla kapatılıyor. Ancak hastane ameliyat için 275 bin dolar istedi.





Sibel Akgül bir ay önce www.gefoundme.com‘da bağış kampanyası başlatarak herkesi Eymen’e umut olmaya çağırdı. Bugüne kadar 129 bin dolar bağış toplayabilen Sibel Akgül, “Hastaneyle görüşmelerimiz devam ediyor. Arada sırada ne kadar toplayabildiniz diye soruyorlar. Ameliyat günü vermek için. Henüz yüzde 47’sini toplayabildim. Oğlumun başına bir şey gelmeden ameliyat edilmesini istiyorum.” diye konuştu.







