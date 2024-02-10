AKP'li adayın seçim çalışması sırasında silahlı saldırı: 1 ölü

İstanbul'da AKP Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’ın seçim çalışması sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum saldırıya ilişkin "Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da açıklamasında "Saldırıda E.G.D. adlı kadın vatandaşımız yaralanmıştır" dedi.



CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI: SALDIRIYI LANETLİYORUM



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya X hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyı lanetlediğini belirtti. Yılmaz, mesajında "İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay’ın seçim çalışması yaptığı sırada uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen menfur saldırıyı lanetliyor, insanlık dışı saldırıda yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Demokrasimize, birlik ve beraberliğimize yönelik gerçekleştirilen bu saldırı ile ilgili soruşturmalar derhal başlatılmıştır. Suçluların en kısa sürede bulunacağına inanıyorum. Küçükçekmece Başkan Adayımız Aziz Yeniay’a, ekibine ve tüm teşkilatımıza geçmiş olsun" ifadelerine yer verdi.



İÇİŞLERİ BAKANI: UZUN NAMLULU SİLAH VE TABANCAYLA ATEŞ AÇILDI



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıya ilişkin geniş çaplı tahkikat başlatıldığını belirterek "Bugün saat 16.30 sıralarında AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Sayın Aziz Yeniay’ın Kanarya Mahallesindeki aday tanıtım etkinliğinin olduğu yere uzun namlulu silah ve tabanca ile ateş açılmıştır. Saldırıda E. G. D adlı kadın vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Seçim sürecine ve demokrasimize yönelik bu tür menfur saldırıları şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullandı.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını aktararak "Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay’ın seçim çalışması yaptığı sırada gerçekleştirilen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Saldırı ile ilgili olarak Küçükçekçekmece Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, saldırganların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Demokrasimize yönelik bu tür kalleş saldırılar hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır" dedi.



Öte yandan, saldırı anı da kameraya yansıdı.



ÖZEL: TÜM SALDIRILARIN KARŞISINDA HEP BİRLİKTE DURACAĞIZ



CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırıyı lanetledi. Özel, "Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasında yaşanan saldırıyı lanetliyor, yaşamını yitiren vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Demokrasiye yönelen tüm tehditlerin, tüm saldırıların karşısında hep birlikte duracağız!" ifadelerini kullandı.



"TEHDİTLER BİZİ ASLA VE ASLA YOLUMUZDAN DÖNDÜREMEYECEK"



Sosyal medya hesabından saldırıyla ilgili bir paylaşım yapan Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, "Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay’ın seçim çalışması yaptığı sırada uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıyı lanetliyorum. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Hepimize geçmiş olsun. Demokrasimize yönelik bu tehditler bizi asla ve asla yolumuzdan döndüremeyecek!" dedi.



İMAMOĞLU: KARANLIK GRUPLARA KARŞI BİRLİKTE OMUZ OMUZA DURACAĞIZ



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından saldırıyla ilgili bir paylaşım yaptı. İmamoğlu, "AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Sayın Aziz Yeniay’ın seçim çalışması sırasında silahlı saldırı olduğu bilgisini üzülerek öğrendim. Olayda hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet diliyor, Sayın Yeniay’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Demokrasi yarışını kirletmeye çalışan tüm karanlık gruplara karşı, birlikte omuz omuza duracağız" dedi.



AKP İL BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA



AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de sosyal medya hesabından saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Kabaktepe, "Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Sayın Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları esnasında gerçekleştirilen silahlı saldırıda vefat eden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diyor, Küçükçekmece Adayımız ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.