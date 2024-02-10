Samanyolu Haber /Gündem / Korkunç olay: Robotun ameliyattaki hatası kadının feci şekilde ölmesine sebep oldu /10 Şubat 2024 18:15

Korkunç olay: Robotun ameliyattaki hatası kadının feci şekilde ölmesine sebep oldu

Son dönemde tıp dünyasında yaygın olarak kullanılan robotlar bir faciaya sebep oldu.

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2022 yılında ameliyat olduğu sırada kullanılan robotun hatası yüzünden yaşamını yitiren kadının yakınlarının açtığı dava son yıllarda doktorlar tarafından kullanılan bu teknolojinin risklerini gözler önüne serdi...

2022 yılında kolon kanseri tedavisi olmak için ameliyata giren ve doktorların kullandığı "da Vinci ameliyat robotunun" da kullanıldığı ameliyatta 78 yaşındaki Sandra Sultzer sağlığına kavuşamadı. Hatta aksine robotun hatası yüzünden kadının ince bağırsağı yanık olurken bir de delik oluştu.

Ameliyattan sonra sağlığını koruyamayan ve daha da kötüye giden kadının çok ciddi karın ağrısı ve yüksek ateş belirtileri gösterdikten sonra yaşamını yitirdiği açıklandı.

DOKTORLAR FARK ETMEDİ

Kanser haricinde bir sağlık sorunu olmayan Sultzer'in yakınları ise hastane yönetimine dava açma yoluna gitti. Bir kamera aracılığıyla dört kollu makineyi çalıştıran bir cerrahın olduğunu belirten Sultzer'in eşi, "Bu ameliyat eşimin ölmesine sebep oldu" dedi.

Dava dilekçesinde robotun düzgün bir şekilde kullanılmadığı ve hastaların sağlığının yok sayıldığı da belirtilirken robotun etrafındaki kılıfın da tam olmadığı ve elektrik kaçağının da meydana geldiği öne sürüldü. Dava dilekçesinde ayrıca doktorların robotun yarattığı yanığı fark etmedikleri de belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken davanın devamına karar verildi.
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