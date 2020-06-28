Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li belediyeden akılalmaz uygulama /28 Haziran 2020 16:11

AKP'li belediyeden akılalmaz uygulama

Bursa'da AKP'li Büyükorhan Belediyesi'nden akılalmaz uygulama... Belediye, seçimlerin bitmesinin ardından personele yaptığı sosyal denge ödemelerini durdurdu. Geçmişe yönelik ödemeleri de geri istedi. Kişi başı 35-50 bin lira arasında para iadesi istenen personel, kendilerine gönderilen evrakı görünce şoke oldu.

SHABER3.COM

Bursa’da AKP’li Büyükorhan Belediyesi’nin yerel seçimlerin hemen ardından memur personele yapılan sosyal denge ödemelerini durdurduğu, İçişleri Bakanlığı’nın teftiş raporu gerekçe gösterilerek toplu sözleşmeyle geçmişte ödenen paraların da geri istendiği ortaya çıktı.

MALİ TABLO BOZUK AMA KADROLAŞMA SÜRÜYOR

Kişi başı 35-50 bin lira arasında para iadesi istenen personel şoka girerken, mali tablosunun bozuk olduğu kayda geçirilen belediyenin, yasadaki açık hükümlere rağmen yeni işçi kadrolaşmasına gitmesi de tepki gördü.

CHP’li belediyeler başta olmak üzere Bursa’daki diğer belediyelerin tümünün memurların toplu sözleşmeden doğan haklarını ödediklerine işaret eden CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, şunları söyledi:

BAKANLIKTAN MÜFETTİŞ İSTEMİŞ

* Yaptığımız araştırma sonrası daha önce de AKP’li İznik ve Orhangazi belediyelerinde benzer sorunların yaşandığını ancak birkaç ay sonra çözüme kavuştuğunu öğrendik. Büyükorhan Belediyesi’nde ise Mart 2019 seçimlerinde göreve gelen başkan tarafından sosyal denge tazminatı ödenmediği gibi İçişleri Bakanlığı’ndan müfettiş istenmiş.

* Belediyenin mali kriterleri karşılayamadığı gerekçesiyle sosyal denge tazminatı ödenemeyeceği yolundaki teftiş raporu gözönüne alınarak da hem memurlara sosyal denge tazminatı, dini bayramlardaki ikramiyeler ödenmiyor hem de geçmişte ödenmiş olanlar toplu olarak memurlardan geri isteniyor.

SENDİKA YARGIYA TAŞIDI

* Büyükorhan Belediyesi’yle toplu sözleşmeyi Bem-Bir-Sen imzaladı. Sendika yetkililerinin yargı yoluyla girişimlerde bulunulduğunu öğrendik. Konu idari yargıya taşınmış durumda. Ancak çalışanların kusurunun olmadığı bir konudan söz ediyoruz. Maaş tahakkuk etmiş, ödenmiş.

ZİMMET SUÇU İŞLEMİŞ MUAMELESİ YAPIYORLAR

* AKP’li yönetici kadroların kendi içindeki anlaşmazlık ve hesaplaşmalarının belediye çalışanı memurlar üzerinden yürütülmesini doğru bulmuyoruz. Çalışanların zimmet suçu işlemiş muamelesine tabi tutulmasını da doğru bulmuyoruz. Bu konunun idari yargıda belediye personeli lehine sonuçlanacağını ümit ediyoruz.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP'li belediyeden akılalmaz uygulama Sonraki Haber >>

Yandaş muhabiri stüdyoda kendinden geçti

Yandaş muhabiri stüdyoda kendinden geçti

AKP'ye videolu mesaj

AKP'ye videolu mesaj

Bir yudum Huzur

Bir yudum Huzur

Tutuklu yönetmen Fatih Terzioğlu'nun eşi anlattı: Yürüyemiyor, konuşamıyor ve kafasını tutamıyor

Tutuklu yönetmen Fatih Terzioğlu'nun eşi anlattı: Yürüyemiyor, konuşamıyor ve kafasını tutamıyor

Dönemin Ankara Başsavcısından 15 Temmuz itirafı

Dönemin Ankara Başsavcısından 15 Temmuz itirafı

Kaçırılan Yusuf Bilge Tunç’un babası hala cevap bekliyor

Kaçırılan Yusuf Bilge Tunç’un babası hala cevap bekliyor

Feyzioğlu'na unutamayacağı ders: Avukatlar sırtlarını dönüp alana sokmadı

Feyzioğlu'na unutamayacağı ders: Avukatlar sırtlarını dönüp alana sokmadı

Baro başkanlarına Ankara yasak!

Baro başkanlarına Ankara yasak!

Doktorlar televizyonda YKS'yi tartıştı(!): Böyle fasülyeden konuşuyorsunuz, gerizekalılar!

Doktorlar televizyonda YKS'yi tartıştı(!): Böyle fasülyeden konuşuyorsunuz, gerizekalılar!

Almanya'da başörtüsü yüzünden işe alınmayan Mirjam olanları anlattı (Almanca)

Almanya'da başörtüsü yüzünden işe alınmayan Mirjam olanları anlattı (Almanca)
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:05:43