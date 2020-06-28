AKP'li belediyeden akılalmaz uygulama

Bursa’da AKP’li Büyükorhan Belediyesi’nin yerel seçimlerin hemen ardından memur personele yapılan sosyal denge ödemelerini durdurduğu, İçişleri Bakanlığı’nın teftiş raporu gerekçe gösterilerek toplu sözleşmeyle geçmişte ödenen paraların da geri istendiği ortaya çıktı.







MALİ TABLO BOZUK AMA KADROLAŞMA SÜRÜYOR





Kişi başı 35-50 bin lira arasında para iadesi istenen personel şoka girerken, mali tablosunun bozuk olduğu kayda geçirilen belediyenin, yasadaki açık hükümlere rağmen yeni işçi kadrolaşmasına gitmesi de tepki gördü.





CHP’li belediyeler başta olmak üzere Bursa’daki diğer belediyelerin tümünün memurların toplu sözleşmeden doğan haklarını ödediklerine işaret eden CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, şunları söyledi:





BAKANLIKTAN MÜFETTİŞ İSTEMİŞ





* Yaptığımız araştırma sonrası daha önce de AKP’li İznik ve Orhangazi belediyelerinde benzer sorunların yaşandığını ancak birkaç ay sonra çözüme kavuştuğunu öğrendik. Büyükorhan Belediyesi’nde ise Mart 2019 seçimlerinde göreve gelen başkan tarafından sosyal denge tazminatı ödenmediği gibi İçişleri Bakanlığı’ndan müfettiş istenmiş.





* Belediyenin mali kriterleri karşılayamadığı gerekçesiyle sosyal denge tazminatı ödenemeyeceği yolundaki teftiş raporu gözönüne alınarak da hem memurlara sosyal denge tazminatı, dini bayramlardaki ikramiyeler ödenmiyor hem de geçmişte ödenmiş olanlar toplu olarak memurlardan geri isteniyor.





SENDİKA YARGIYA TAŞIDI





* Büyükorhan Belediyesi’yle toplu sözleşmeyi Bem-Bir-Sen imzaladı. Sendika yetkililerinin yargı yoluyla girişimlerde bulunulduğunu öğrendik. Konu idari yargıya taşınmış durumda. Ancak çalışanların kusurunun olmadığı bir konudan söz ediyoruz. Maaş tahakkuk etmiş, ödenmiş.





ZİMMET SUÇU İŞLEMİŞ MUAMELESİ YAPIYORLAR





* AKP’li yönetici kadroların kendi içindeki anlaşmazlık ve hesaplaşmalarının belediye çalışanı memurlar üzerinden yürütülmesini doğru bulmuyoruz. Çalışanların zimmet suçu işlemiş muamelesine tabi tutulmasını da doğru bulmuyoruz. Bu konunun idari yargıda belediye personeli lehine sonuçlanacağını ümit ediyoruz.