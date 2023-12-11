AKP'li bürokratlara tek koltuk yetmiyor: Bakan danışmanının da birden fazla kurumdan maaş aldığı ortaya çıktı

Yurttaşlar ekonomik krizle boğuşurken, AKP’nin bir bürokratının daha birden fazla kurumdan maaş aldığı ortaya çıktı.





Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, CHP Milletvekili Cevdet Akay’ın yazılı soru önergesini cevaplayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da Bakan Danışmanı Murat Gül’ün birden fazla yerden maaş aldığını adeta itiraf etti. Danışmanı Gül’ün, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan maaş almadığını ifade eden Uraloğlu, Gül'ün görev yaptığı diğer kurum ve kuruluşlardan aldığı maaşları ise reddetmedi.





Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nda Bakan Danışmanı olarak görev yapan Murat Gül, aynı zamanda Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdür Yardımcılığı koltuğunda da oturuyor. Gül’ün maharetine iki koltuk da yetmiyor. Bakan Danışmanı Gül, bakanlıktaki danışmanlık görevi ve DHMİ’deki yöneticilik pozisyonun yanı sıra Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri Anonim Şirketi’nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev alıyor.





BAKANDAN İTİRAF GİBİ YANIT

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, CHP’li Cevdet Akay’a evrdiği anıtt adeta gerçeği itiraf etti. Danışmanı Murat Gül’ün, danışmanlık görevi nedeniyle maaş almadığını savunan Uraloğlu, Gül’ün görev yaptığı diğer kurum ve kuruluşlardan aldığı maaşları ise reddetmedi.





CHP’li Akay, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen Torba Yasa Teklifi ile kamu görevlilerine huzur hakkı verilmesine yasal dayanak oluşturulmak istendiğinin altını çizdi. AYM’nin 2022 yılında, kamu görevlilerine başka görevleri nedeniyle huzur hakkı ödenmesine yönelik Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile getirilen düzenlemeyi iptal ettiğini anımsatan Akay, şunları söyledi:









ANAYASAYA AYKIRILIK

“Kamu görevlilerin sadece bir yerden maaş alacağı kanunla düzenlenmiş ve sabit hale gelmiştir. Farklı bir yerde görevlendirdikleri halde huzur hakkı adı altında herhangi bir ücret alamazlar. Buna ilişkin gerekli düzenlemenin nasıl yapılacağı ise Anayasanın 104’üncü ve 128’inci maddesinde açık bir şekilde düzenlenmiştir. Torba kanun ile yapılan bu düzenlemede anayasaya aykırılık giderilmeyecektir.”