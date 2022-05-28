AKP'li eski vekil çocuk istismarcısına 'kefil' oldu

Birgün'ün haberine göre, AK Partili eski milletvekili Mehmet Erdem, Türkiye Uzay Ajansı’nda Şube Müdürü olan Hasan Baştuğ ve MEB’de Bakanlık Müşaviri olarak çalışan Mustafa Küçükoğlu’nun da aralarında olduğu çok sayıda kamu çalışanının, öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla yargılanan Münir Yükselmiş için mahkemeye, “sanık hakkındaki görüşlerini içeren” yazı gönderdiği ortaya çıktı. Yazıların bir bölümünde, “hocanın iftiraya maruz bırakıldığı” iddia edilirken bazılarında ise “öğretmenin ne kadar iyi bir insan olduğu” savunuldu.



Birgün'den Mustafa Bildircin'in aktardığına göre, çok sayıda kamu çalışanının öğrencisine istismardan yargılanan öğretmenin, “Ne kadar da iyi bir insan olduğunu anlatan” yazılar kaleme aldığı öğrenildi.



Ankara Keçiören’deki bir lisede eğitim gören 14 yaşındaki öğrenci, sonuncusu 2021 yılında olmak üzere Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Münir Yükselmiş’in kendisine defalarca cinsel istismarda bulunduğunu halasına anlattı. Halasının girişimleri ile konu yargıya taşındı. Yükselmiş, 15 Eylül 2021’de gözaltına alındı. 24 Mayıs Salı günü Ankara 36’ncı Ceza Mahkemesi’nde Yükselmiş’in yargılanmasına devam edildi. Son duruşmada mahkeme, 83 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan öğretmenin tutuklunun halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. Tanıkların ve mağdurun bir sonraki celsede dinlenmesi kararlaştırıldı.



Islak imza içeren yazılar ve yazan isimler şöyle:



MEB Bakanlık Müşaviri Mustafa Küçükoğlu: Münir hakkındaki fikrimi beyan etmek ihtiyacı hissettim. Sanık, İstanbul Fatih İHL’den arkadaşım. Bu davada bir kumpas veya bir iftiraya maruz kaldığı düşüncesindeyim. Gençlik yıllarında iffetini koruyan bu öğretmen, atmış yaşında da iffetini muhafaza edecektir.



Şanlıurfa Vali Yardımcısı Yasin Akgül: Elbette kimse hatasız, kusursuz olamaz. Ancak böylesine çirkin bir suçu Münir Y’nin işlemeyeceğine inancımız tamdır.



TUA Astronomi Şube Müdürü Hasan Baştuğ: O hem çevresiyle hem de öğrencileriyle daima samimi ilişkilerde olan bir öğretmendi.



AKP 23, 24, 26’ncı Dönem MV Mehmet Erdem: Tanıdığım günden bu yana hiçbir kötülüğünü, yanlışlığını ve ahlaksızlığını görmedim. Örnek bir aile reisi, örnek bir Müslümandır.



15 Temmuz Gazisi Kerim Eren: Namusumu emanet edebileceğim ender dostlarımdan biridir. Münir kardeşim bir komploya kurban giderse (…) altında kalırım. Geciken adalet, adalet olmaz.