Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li eski vekilin şirketi, kömür için dinamit patlattı: Cudi Dağı'nı yok ediyorlar /28 Haziran 2024 14:14

AKP'li eski vekilin şirketi, kömür için dinamit patlattı: Cudi Dağı'nı yok ediyorlar

Şırnak'ın Silopi ilçesinde AKP'li eski vekile ait olan şirketlerin, Cudi Dağı çevresinde dinamit patlatarak kömür aradığı görüntülendi. Patlatılan dinamitlerle bölgede ekolojik kıyım yaşandığı belirtildi.

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AKP’li Süleyman Bölünmez’e ait olan şirketler, dağlarda dinamit patlatarak kömür çıkartıyor.

Yeni Yaşam’ın haberine göre, Şırnak’ın Silopi ilçesinde bulunan Cudi dağında AKP’li eski Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez’e ait şirketler, Cudi’nin Sefine bölgesinde kömür çıkartmak için dinamit patlatıyor.

Şirketin kömür elde etmek için dağın farklı noktalarında dinamit patlatılması sebebiyle beölgede ekolojik bir talan yapıldığı görüntülendi.

Patlatılan dinamitler sonucu birbirinden ayrılan kayalar iş makinaları ile taş ocağına taşınıyor.

Nuh Tufanı sonrası Nuh’un Gemisi’nin ilk karaya oturduğu yer olarak rivayet edilen 2 bin 114 rakımlı Cudî Dağı’ndaki “Sefine bölgesi”, Müslümanlar, Yahudiler ve Hristiyanlar için kutsal kabul ediliyor.
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